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Eventi | 13 aprile 2026, 08:45

San Lorenzo al Mare, al via la 23a Rassegna L'Albero in Prosa 2026 con "Invenzioni"

Tratto da L'Invenzione Occasionale di Elena Ferrante

San Lorenzo al Mare, al via la 23a Rassegna L'Albero in Prosa 2026 con &quot;Invenzioni&quot;

C’è qualcosa di profondamente autentico e quasi segreto in “L’invenzione occasionale (Incidental Inventions)”, il volume firmato da Elena Ferrante e pubblicato da Edizioni E/O. Un libro nato per caso, o meglio, da una sfida inattesa: una rubrica settimanale proposta dallo storico quotidiano britannico The Guardian, accolta dall’autrice con entusiasmo ma anche con timore.

Ferrante stessa racconta l’origine di questa esperienza come un gesto quasi istintivo: ogni settimana una domanda, ogni settimana una risposta costruita “calando il secchio” nei punti più oscuri e profondi della propria mente. Ne emerge un mosaico narrativo che attraversa un intero anno, dal 20 gennaio al 12 gennaio successivo, tra “prime volte” e “ultime volte”, tra riflessioni intime e osservazioni sul mondo contemporaneo.

I temi affrontati sono molteplici e sorprendenti: si passa dal primo amore ai cambiamenti climatici, dall’attrazione per un attore all’autonomia dell’arte, fino alle questioni legate all’emancipazione femminile e ai traumi quotidiani come i traslochi. Il filo conduttore resta sempre la voce dell’autrice, che in prima persona si espone, si interroga e si racconta, creando un rapporto diretto e coinvolgente con il lettore.

La forza del libro sta proprio nella sua apparente semplicità: brevi testi che diventano finestre aperte su pensieri complessi, capaci di generare una lettura quasi compulsiva, dove ogni pagina invita a scoprire la successiva.

Da questa raccolta nasce ora anche un progetto teatrale ambizioso: uno spettacolo composto da dodici quadri, ispirati ai mesi dell’anno, che accompagneranno il pubblico in un viaggio emotivo e narrativo attraverso le parole della Ferrante.

Protagonista di questo percorso sarà Viola Graziosi, attrice di grande versatilità e intensità, già riconosciuta per la sua capacità di trasformare la lettura in esperienza performativa. Attraverso voce, canto e movimento, guiderà gli spettatori in un universo fatto di pensieri, immagini e aforismi, restituendo la profondità e la complessità dell’opera.

Con una carriera ricca e articolata, Graziosi ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali, distinguendosi per una ricerca artistica incentrata sul femminile e sull’interpretazione dei grandi testi della tradizione e della contemporaneità. Dal debutto giovanissimo con Shakespeare fino ai palcoscenici più prestigiosi, il suo percorso si intreccia perfettamente con l’intensità della scrittura ferrantiana.

Redazione

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