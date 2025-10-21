Nuove casse automatiche e lavori sulla viabilità per migliorare accesso e funzionalità al parcheggio Calvino/Dapporto (Foto)

Il Comune di Sanremo ha dato il via a un importante intervento di ammodernamento del parcheggio Calvino/Dapporto, uno dei punti di sosta più utilizzati della città. Il progetto, dal valore di 150.000 euro, prevede la sostituzione delle casse automatiche e del sistema di automazione ed esazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente e agevole l’utilizzo del parcheggio sia per i residenti sia per i turisti.

Negli ultimi anni erano emerse diverse criticità, in particolare la mancanza di una segnaletica chiara che indicasse l’ubicazione delle casse automatiche e l’assenza di istruzioni multilingua, un ostacolo per i numerosi visitatori stranieri che frequentano la zona. Non di rado, infatti, gli automobilisti raggiungevano l’uscita senza aver notato le casse, causando rallentamenti e disagi. A questo si aggiungevano i problemi nei pagamenti elettronici, con la necessità di utilizzare esclusivamente contanti. Il nuovo sistema mirerà a risolvere appunto queste problematiche.

Durante il periodo di intervento è stato istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sulla corsia lato monte del Lungomare Italo Calvino, con il traffico deviato su Via A. Rava nei tratti interessati e debitamente segnalati.