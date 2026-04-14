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Eventi | 14 aprile 2026, 07:01

Ventimiglia, teatro comunale gremito per il reading teatrale “Io sono quello che sento” (Foto)

Una serata alla scoperta di Giorgio Gaber

Foto di Fabio Acquista

Foto di Fabio Acquista

Una serata all’insegna della memoria, dell’ironia e dell’emozione. Grande successo e affluenza di pubblico, sabato sera al teatro comunale di Ventimiglia, per il reading teatrale alla scoperta di Giorgio Gaber: “Io sono quello che sento”.

Sul palco, le voci recitanti dell’attrice e regista Silvia Villa e di Claudio Vecchio hanno guidato gli spettatori attraverso “potenti riflessioni, interviste e monologhi”, alternati a suggestivi accenni musicali dal vivo. Ad accompagnare la narrazione è stata la chitarra del musicista Marco Neri, che ha contribuito a creare un’atmosfera intima e coinvolgente. Uno degli elementi più preziosi dello spettacolo è stata la presenza di filmati originali, concessi dalla Fondazione Giorgio Gaber, con cui Silvia Villa ha collaborato per anni. Il coordinamento dei contributi video è stato affidato a Marco Zunino.

La regista, attrice Silvia Villa e il cast, Claudio Vecchio, Marco Neri e Marco Zunino al coordinamento tecnico, desiderano ringraziare l'Amministrazione di Ventimiglia e la Fondazione Giorgio Gaber per la gentile concessione dei filmati. "Vedere il teatro pieno e a fine spettacolo ricevere grandi complimenti e ringraziamenti per aver fatto vivere al pubblico un viaggio ironico ed emozionante, accendendo nuovamente la curiosità e l'amore per questo artista, unico e ancora così attuale, per noi è stato davvero meraviglioso e toccante" - dicono gli organizzatori - "Portare cultura a tutti, con profondità e nello stesso tempo leggerezza, è anche la nostra missione ogni volta in cui si calca un palcoscenico".

Elisa Colli

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