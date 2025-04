Sanremo, Cascine Lunaire è isolata: evacuata una famiglia, 40 persone bloccate nella zona di Valle Armea (Foto)

È emergenza a Sanremo, nella zona di Valle Armea, dove la zona di Cascine Lunaire è completamente isolato a causa delle forti piogge che dalla giornata di ieri stanno flagellando la Riviera di Ponente. La situazione è particolarmente critica: una famiglia con bambini piccoli è riuscita ad andarsene dal Consorzio, mentre almeno 40 persone sono rimaste bloccate, impossibilitate a lasciare le proprie abitazioni. Tra loro ci sono anche anziani ultraottantenni.

Non è la prima volta che capita e, come nelle precedenti occasioni, il problema principale è il ponticello che consente di attraversare il fiume: la strada di accesso è completamente allagata e impraticabile, rendendo impossibile qualsiasi spostamento da e per il consorzio. “Abbiamo i tubi dell'acqua che passano attaccati al ponte e il rischio che vengano portati a valle”, fanno sapere dal Consorzio. “Il pericolo è rimanere senz'acqua. In passato è già successo: quando ci portano le riserve, le lasciano dall’altra parte del ponte, dove non possiamo recuperarle, e in più di un’occasione ci sono state rubate”.

A rendere tutto ancora più complicato è la conformazione impervia della zona, che impedisce anche un possibile intervento dell’elicottero in caso di emergenza. I residenti parlano di una paura crescente: “Temiamo che prima o poi l'acqua si porti via il ponte”. Dal Consorzio Lunaire fanno sapere che sono in corso trattative con il Comune di Sanremo, che “da quando si è insediato ha già fatto molto” e si è impegnato a prendere in seria considerazione la situazione, anche alla luce delle difficoltà strutturali e logistiche dell’area.

Al momento, i residenti restano isolati, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.