Vallecrosia celebra i 150 anni dei Salesiani: all’Oratorio Don Bosco arriva il torneo di Beyblade X per famiglie

Ancora una volta, ancora presso l'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, il club di Beyblade X, gli X-Treme Hornets, tornano, ospiti, organizzando un torneo pomeridiano.

Per i 150 anni di presenza salesiana a Vallecrosia, l'oratorio sta preparando una tre giorni di festeggiamenti che daranno vita a tantissime attività, religiose e non. Nei giorni 6-7-8 Marzo, infatti, oltre all'importante presenza di Don Fabio Attard, che incontrerà i ragazzi del CFP, al quale verrà conferita la cittadinanza Onoraria (il 7 marzo, giorno della grande festa, alle ore 15:00) e che celebrerà la Santa Messa conclusiva di domenica 8 Marzo; vi saranno un sacco di attività per giovani e non. Tra queste, come da ormai importante ed assodato sodalizio, il Club di Beyblade X, avrà il piacere di organizzare un torneo un po' diverso dal solito, sabato 7 Marzo, al termine della cerimonia di conferimento della cittadinanza Onoraria a Don Attard.

"Questa volta, come non mai, vorremmo che le famiglie fossero unite, anche nel gioco; abbiamo sempre detto che questa è un'attività ludico sportiva a 360 gradi, senza limiti di età e preclusioni; da qui l'idea del torneo di sabato 7 marzo: sarà un torneo per famiglie, dove i genitori accompagneranno i propri figli alla sfida".

Questo infatti, sarà un torneo a squadre da tre partecipanti ciascuna, che saranno composte da genitori e figli (es. 2 genitori e un bambino, oppure 1 genitore con 2 bambini). "Giocherò anche io, con i miei figli, credo che sia la cosa più bella da fare". In palio, premi per i primi 4 classificati ed un premio aggiuntivo che verrà ottenuto tramite una simpatica lotteria.

"Siamo fautori del gioco sano cercando di allontanare i ragazzi dalla permanenza prolungata sui dispositivi elettronici, diamo loro il buon esempio e lanciamo le trottole tutti insieme questa volta, approfittando anche dell'ospitalità dell'oratorio, luogo che meglio non poteva incarnare lo spirito di questa iniziativa".



