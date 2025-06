Sanremo: il neo presidente della Casinò Spa Di Meco conferma "Stiamo pensando al nuovo ingresso ed anche al parcheggio sotterraneo" (Video)

Torna con forza l'idea di realizzare un nuovo ingresso al Casinò, direttamente dal confine con via Matteotti. A rilanciarla è Giuseppe (Pino) Di Meco, neo presidente e ad della società di gestione, richiamando la sua precedente esperienza al timone della casa da gioco, nella nuova puntata del format “L'Intervista”.

“Già nel 2012 l'avevo inserita nel piano d'impresa – ricorda – Tant'è che oggi la riprendiamo, potendo anche contare sulla presenza di un architetto nel Cda, Mauro Menozzi. All'epoca l'idea progettuale era nata anche per le difficoltà, ed i relativi costi, di gestire i tanti varchi del Casinò. Si tratta di scavare un tunnel delle dimensioni di circa 500 mq per accedere direttamente dal piano strada, pur rimanendo la scalinata un elemento architettonico imprescindibile. Non è la sola idea accarezzata negli anni, da vari Cda, che intendiamo portare avanti: pensiamo pure alla possibile realizzazione di un parcheggio sotterraneo. E stiamo per definire il progetto dell'illuminazione artistica della casa da gioco, avendo selezionato uno dei preventivi lasciati dal precedente Cda. Che, in generale, ha fatto un grande lavoro, in particolare Giancarlo Ghinamo nei dieci anni in cui ha operato, garantendo l'equilibrio all'azienda”.

Di Meco sottolinea, poi, di condividere pienamente gli indirizzi espressi dal Comune (socio unico di Casinò Spa), dopo l'insediamento del nuovo Cda, attraverso una lettera firmata dal sindaco Alessandro Mager: “Chiede di proseguire sulla strada tracciata da chi ci ha preceduto, che ha prodotto ottimi risultati, di effettuare investimenti strutturali e sull'organico, nel quale ora si registrano carenze soprattutto negli uffici. E credo che siano da migliorare l'immagine e la comunicazione”.