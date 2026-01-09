 / Sanità

Sanità | 09 gennaio 2026, 12:21

Imperia e l’inverno demografico: nel 2025 nascite ai minimi dal post-pandemia, ma Sanremo registra un aumento dei nati

Oltre cento bambini nati in meno rispetto al 2024, ma il punto nascite sanremese si mantiene stabile

Anche la provincia di Imperia viene colpita dal calo demografico che coinvolge l'intero territorio nazionale, registrando il valore più basso dal post 2020: sono infatti 1023 i nati nel 2025, a fronte dei 1160 che si sono visti nell'anno precedente. Una discesa abbastanza evidente, che ricalca quella che ha caratterizzato il passagio tra il 2022 e il 2023, nel quale si è vista una diminuzione del 7% per le nascite (da 1254 a 1154).

Analizzando i dati forniti dall'Asl 1, un aspetto che colpisce è che questa diminuzione riguarda esclusivamente il punto nascite di Imperia, mentre quello di Sanremo mantiene i dati pressoché invariati, anzi facendo vedere anche una lievissima crescita: nella Città dei Fiori sono infatti venuti al mondo 393 bambini nel 2025, rispetto ai 386 dell'anno precedente, mentre nel capoluogo di provincia il calo è evidente, con quasi 150 nascite in meno (774 nel 2024, 630 nell'anno appena concluso).

Passando a un'analisi più approfondita dei nati, questo è il quadro che si ricostruisce: di 1023 nati, i maschi sono 536 mentre le femmine 487. Molto importante in questi dati è stata la presenza di nascite straniere, che hanno rappresentato circa il 45% del totale, con 455 bambini, di cui 236 maschi e 219 femmine. Leggermente più accentuato il dato degli italiani maschi venuti al mondo rispetto alle femmine, con un rapporto di 300 a 286.

La provincia di Imperia conferma quindi il calo delle nascite che sta caratterizzando l'intero territorio regionale: già durante il mese di ottobre infatti si evidenziava una diminuzione rispetto al 2024 di circa 300 nati, in un quadro generale che coinvolge tutte le zone da ponente a levante in egual misura (sono già noti i dati della provincia di Savona, che testimoniano 50 nascite in meno, a fronte di numeri di partenza più bassi rispetto a Imperia). E questo trend si riscontra pure in tutto il territorio nazionale, con un inverno demografico che per quanto riguarda la natalità, si sta facendo sempre più gelido.

Elia Folco

