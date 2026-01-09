Imperia e l’inverno demografico: nel 2025 nascite ai minimi dal post-pandemia, ma Sanremo registra un aumento dei nati

Anche la provincia di Imperia viene colpita dal calo demografico che coinvolge l'intero territorio nazionale, registrando il valore più basso dal post 2020: sono infatti 1023 i nati nel 2025, a fronte dei 1160 che si sono visti nell'anno precedente. Una discesa abbastanza evidente, che ricalca quella che ha caratterizzato il passagio tra il 2022 e il 2023, nel quale si è vista una diminuzione del 7% per le nascite (da 1254 a 1154).

Analizzando i dati forniti dall'Asl 1, un aspetto che colpisce è che questa diminuzione riguarda esclusivamente il punto nascite di Imperia, mentre quello di Sanremo mantiene i dati pressoché invariati, anzi facendo vedere anche una lievissima crescita: nella Città dei Fiori sono infatti venuti al mondo 393 bambini nel 2025, rispetto ai 386 dell'anno precedente, mentre nel capoluogo di provincia il calo è evidente, con quasi 150 nascite in meno (774 nel 2024, 630 nell'anno appena concluso).

Passando a un'analisi più approfondita dei nati, questo è il quadro che si ricostruisce: di 1023 nati, i maschi sono 536 mentre le femmine 487. Molto importante in questi dati è stata la presenza di nascite straniere, che hanno rappresentato circa il 45% del totale, con 455 bambini, di cui 236 maschi e 219 femmine. Leggermente più accentuato il dato degli italiani maschi venuti al mondo rispetto alle femmine, con un rapporto di 300 a 286.

La provincia di Imperia conferma quindi il calo delle nascite che sta caratterizzando l'intero territorio regionale: già durante il mese di ottobre infatti si evidenziava una diminuzione rispetto al 2024 di circa 300 nati, in un quadro generale che coinvolge tutte le zone da ponente a levante in egual misura (sono già noti i dati della provincia di Savona, che testimoniano 50 nascite in meno, a fronte di numeri di partenza più bassi rispetto a Imperia). E questo trend si riscontra pure in tutto il territorio nazionale, con un inverno demografico che per quanto riguarda la natalità, si sta facendo sempre più gelido.