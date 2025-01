Sanremo: display e ascensore guasto ma anche sporcizia in diverse zone, Palafiori nel mirino degli automobilisti

Negli ultimi tempi il parcheggio più utilizzato nel centro della città è migliorato notevolmente rispetto al passato. Parliamo del Palafiori di corso Garibaldi che, dopo l’installazione delle nuove colline per il pagamento ed il sistema di rilevazione delle targhe, ha decisamente cambiato l’esperienza di utilizzo degli automobilisti.

Alcuni utenti, però, ci hanno segnalato due problematiche. La prima è sicuramente quella più urgente e riguarda il display esterno che, normalmente, segnala i posti liberi o eventualmente gli stalli pieni. Da alcune settimane, invece, è spento (probabilmente guasto) recando notevoli disagi a chi utilizza la struttura per parcheggiare. In molti, tra gli automobilisti, chiedono tra l’altro l’installazione di un display anche verso piazza Colombo, visto che in molti utilizzano quel senso per arrivare al Palafiori.

C’è anche un problema relativo agli ascensori. Uno è fermo per manutenzione, mentre l'altro presenta la pulsantiera senza luci. In molto, non sapendo se l’ascensore funzionasse o meno, per uscire preferiscono usufruire delle scale ma qua casca l’asino. Purtroppo queste non versano in un ottimo stato.

Scalini sporchi così come i battiscopa ma c’è anche chi, purtroppo, urina negli angoli, lasciando ovviamente sgradevoli odori. Visto l’avvicinarsi del Festival di Sanremo sarebbe opportuno un importante intervento di pulizia, visto che saranno migliaia le persone che utilizzeranno il Palafiori, che ospiterà ‘Casa Sanremo’ e le emittenti radiotelevisive private.