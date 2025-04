Sanremo lancia gli istruttori cicloturistici: al via 16 nuove figure per valorizzare il turismo outdoor tra Alpi e mare (Foto e video)

Un nuovo passo verso il rilancio del turismo outdoor a Sanremo. Nella città dei fiori nasce ufficialmente la figura dell'istruttore cicloturistico e di ciclismo fuori strada in mountain bike, un professionista con competenze trasversali capace di guidare escursioni su strada e percorsi off-road, fornendo al contempo informazioni su natura, arte e cultura del territorio.

Una novità importante, frutto del progetto europeo Alcotra “RivierAlp - Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare”, che coinvolge Sanremo insieme ad altri enti pubblici e realtà turistiche di Piemonte e Francia. L’obiettivo è ambizioso: creare un vero comprensorio turistico tra montagna e costa, puntando su mobilità sostenibile, destagionalizzazione e incoming di qualità.

Un risultato concreto per il territorio. A presentare l’iniziativa sono stati gli assessori Alessandro Sindoni (Turismo) e Lucia Artusi (Fondi Europei): “Finalmente Sanremo può colmare una lacuna – spiegano – grazie alla disponibilità di professionisti preparati per accompagnare cittadini e turisti lungo itinerari cicloturistici e sentieri. È un risultato che permetterà alla nostra destinazione di crescere, consolidando l'offerta di turismo outdoor in chiave moderna, sostenibile e professionale. Ringraziamo il consigliere Luigi Marino e il team comunale che ha lavorato con dedizione al progetto”.

Un percorso formativo innovativo. Il corso per istruttori, iniziato a ottobre 2024 e concluso il 31 marzo 2025 con l’esame finale, è stato realizzato dal Centro provinciale di formazione professionale “G. Pastore”. Vi hanno partecipato 16 allievi, tra titolari di impresa, operatori del settore e appassionati. Ora sono pronti a collaborare con il Comune e con le realtà turistiche per la realizzazione di pacchetti di escursioni e visite guidate in bicicletta, soprattutto lungo i nuovi itinerari ciclabili nati con “RivierAlp”.

Ecco i nuovi istruttori cicloturistici di Sanremo: Andrea Anselmi, Roberto Bonazinga, Maurizio Casonato, Rocco Cataldo, Aligi Comignani, Manuela Corsaro, Michele Costa, Flavio Di Malta, Paolo Di Quinzio, Davide Fornaro, Fabiano Medici, Renzo Oliva, Paolo Piccone, Christian Prevedelli, Stefano Sabatini e Stefano Scialli.

Più turismo, più sostenibilità. L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’amministrazione sanremese che punta a valorizzare l’outdoor e prolungare la stagione turistica tutto l’anno. In particolare, si mira a favorire sinergie tra Liguria, Piemonte e Francia e ad attrarre un pubblico nuovo, attento alla mobilità dolce e al contatto con la natura.

“Queste figure – concludono Sindoni e Artusi – rappresentano un tassello chiave in un’offerta turistica rinnovata. È la dimostrazione che grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti formativi e territori, si può investire concretamente in un turismo più attento, consapevole e con grandi prospettive occupazionali”.

Il progetto Alcotra RivierAlp, oltre a Sanremo, coinvolge numerosi partner tra cui il Comune di Limone Piemonte, il Consorzio turistico Cônitours, la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française, il Parco delle Alpi Liguri, il Département des Alpes-Maritimes, Confindustria Imperia e altri ancora. Per quanto riguarda i fondi destinati alla città di Sanremo, la cifra è di 380mila euro. Per la provincia di Imperia, i fondi sono 385mila euro mentre per il Parco delle Alpi Liguri la cifra si aggira intorno ai 200mila euro.