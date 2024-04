Sanremo: da lunedì la strada per San Romolo apre due 'finestre', i lavori proseguono rapidamente (Foto)

Mentre proseguono senza sosta i lavori sulla strada che porta da Sanremo a San Romolo tra Pian della Castagna e Borello, da lunedì prossimo finalmente ci saranno le ‘finestre’ di apertura al mattino e la sera.

Gli interventi dei rocciatori e l’installazione di una prima parte della rete di protezione sulla zona a monte, franata nelle scorse settimane, consentiranno infatti una maggiore sicurezza e, quindi, anche l’apertura parziale della strada.

Da lunedì prossimo, infatti, strada Senatore Ernesto Marsaglia verrà aperta dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18 per una decina di giorni. Quindi l’apertura verrà allargata dalle 17, nel pomeriggio, alle 9 del mattino. Il tutto con un semaforo che regolerà il senso unico alternato.

Una prima buona notizia per i residenti dell’entroterra matuziano, oggi costretti ad utilizzare strade alternative come la Coldirodi-San Romolo, la strada da Perinaldo o il Ghimbegna da Ceriana. Anche se non è ancora ufficiale non è da escludere che, visti i tempi dei lavori, l’apertura totale possa essere anticipata rispetto al previsto.