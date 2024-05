Escursionista di Pieve di Teco si perde nei boschi di Rezzo: ritrovata da Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

Aveva perso l'orientamento durante un'escursione con amici (da cui si era separata con l'intenzione di tornare all'auto) e quando ê stata sorpresa dal buio per lei le cose si sono complicate tanto da recedere impossibile trovare la via del ritorno.

Quando i compagni di escursione hanno dato l'allarme per il mancato rientro per una donna di Pieve di Teco di 60 anni sono scattati i soccorsi di Soccorso Alpino e speleologico Liguria della stazione di Pieve di Teco e dei Vigili del fuoco di Imperia.

L'ottima collaborazione tra i soccorritori ha permesso di rintracciare la donna in una zona impervia dei laghetti di Rezzo. L'escursionista (che era senza cellulare) ê stata tratta un salvo con manovre di recupero. Era in buone conduzioni così come il cane che era con lei. Non ha avuto bisogno di cure particolari ed è stata riaccompagnata a casa.