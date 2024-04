Sanremo: riparata la tubazione esplosa stanotte, l'acqua torna dai rubinetti di via Val D'Olivi (Foto)

E’ stato riparato il guasto alla tubazione esplosa questa notte in via Val D’Olivi a Sanremo e che ha lasciato senz’acqua la parte terminale della stessa via, oltre ad allagarla fino a corso Cavallotti.

Gli operai di Rivieracqua sono intervenuti subito, intorno alle 2, iniziando immediatamente a scavare per poi sistemare la tubazione. Il lavoro è terminato intorno alle 15 e, da pochi minuti, l’acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti.

Ora gli operai dovranno richiudere lo scavo eseguito ma l’intervento dovrebbe terminare entro sera, consentendo il transito regolare sulla via, ora regolato a senso unico alternato.