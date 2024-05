Camporosso: strade, campi e serre allagate, la disperazione del coltivatore Marco Damele (Foto)

Oggi, le strade di Camporosso e in particolar modo nelle Braie sono state trasformate in fiumi, provocati dal violento acquazzone che si è abbattuto.

L’acqua ha invaso le serre, sommergendo le coltivazioni e i campi in vere e proprie risaie. “Mentre osservo l’acqua che si ritira lentamente – ha detto l’agricoltore Marco Damele - lasciando dietro di sé un disastro, non posso fare a meno di riflettere sulle cause di questa calamità. La ricerca indica che fenomeni come questo sono spesso il risultato di una combinazione di fattori, tra cui i cambiamenti climatici e l’urbanizzazione non pianificata. Le precipitazioni estreme, che una volta erano rare, ora sembrano essere la nuova norma, aggravate dall’aumento delle temperature globali e dai modelli meteorologici più volatili causati dai cambiamenti climatici”.

“Inoltre – prosegue - la cementificazione selvaggia ha trasformato il paesaggio naturale in uno urbano, riducendo la capacità del terreno di assorbire l’acqua piovana. Questo, unito alla mancanza di infrastrutture adeguate per gestire le acque di esondazione, ha creato le condizioni perfette per che un semplice temporale si trasformi in una bomba d’acqua devastante. Mentre mi impegno a ripulire e a ripristinare ciò che è stato danneggiato, spero che possiamo imparare da questi eventi e lavorare insieme per creare un futuro più sostenibile e sicuro. È essenziale che affrontiamo le cause alla radice di questi disastri, adottando pratiche di sviluppo più sostenibili e politiche ambientali più forti per proteggere la nostra comunità e il nostro prezioso ambiente”.