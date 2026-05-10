Incendio in via Zeffiro Massa a Sanremo, restano cinque appartamenti inagibili: proseguono verifiche e lavori di risanamento

Proseguono a Sanremo le verifiche e gli interventi dopo il violento incendio divampato giovedì pomeriggio all’interno di un appartamento al terzo piano del civico 7 di via Zeffiro Massa, abitato da un uomo di 97 anni rimasto lievemente intossicato.

A distanza di giorni dal rogo, la situazione all’interno della palazzina resta ancora complessa. Secondo quanto emerso, sarebbero infatti cinque gli appartamenti attualmente dichiarati inagibili, mentre continuano le verifiche tecniche sulla struttura e sugli ambienti interessati dal fumo e dalle alte temperature.

Oltre ai controlli statici, particolare attenzione è rivolta anche alla salubrità degli appartamenti. In diversi alloggi persistono infatti forti odori di bruciato e problematiche legate alla qualità dell’aria, elementi che rendono necessari ulteriori lavori di pulizia, bonifica e risanamento prima di consentire il rientro dei residenti.

Nella notte tra giovedì e venerdì i Vigili del Fuoco hanno proseguito le ispezioni sull’edificio per verificare le condizioni delle solette e delle parti strutturali più esposte all’incendio. Parallelamente si sta lavorando al ripristino dei servizi essenziali e alla messa in sicurezza delle aree danneggiate.

L’appartamento dove si sono sviluppate le fiamme avrebbe riportato danni gravissimi e al momento non sarebbe abitabile. Il 97enne, soccorso durante l’emergenza e trasportato all’ospedale Ospedale Borea per una lieve intossicazione, resta sotto osservazione ma le sue condizioni sarebbero stabili e non desterebbero preoccupazioni.

Nel frattempo tutti i residenti coinvolti hanno trovato una sistemazione temporanea. La maggior parte delle famiglie è stata accolta da amici e parenti, mentre due persone hanno trascorso la notte a Casa Serena, grazie all’intervento predisposto dal vicesindaco Fulvio Fellegara.

L’incendio aveva provocato momenti di forte tensione e paura nel cuore della città, con la strada chiusa al traffico per diverse ore, decine di residenti in strada e un massiccio dispiegamento di soccorsi tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Polizia Locale e personale sanitario.