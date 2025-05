Speciale weekend con eventi imperdibili nell'imperiese: un tripudio di aromi, sport, arte e tradizioni

Il fine settimana del 10 e 11 maggio si preannuncia particolarmente variegato nell'imperiese, con eventi capaci di soddisfare ogni interesse. A Diano Marina, le vie e le piazze si sono già trasformate da ieri nel cuore pulsante di Aromatica 2025 - Profumi e Sapori della Riviera Ligure, giunta alla sua dodicesima edizione. Fino a domenica, la manifestazione celebrerà il basilico e le erbe aromatiche con un'esposizione di produttori locali, degustazioni stuzzicanti, coinvolgenti cooking show, laboratori creativi, conferenze informative e un'area dedicata allo street food di qualità (il programma a questo link).

Gli amanti dei motori saranno invece catturati dal rombo del 26° Rally delle Palme, valido come seconda prova della Coppa Rally di Zona-2. Sabato a Bordighera, dopo lo Shake Down mattutino a San Romolo, la partenza infiammerà Corso Italia nel pomeriggio. L'emozionante arrivo è previsto per domenica sempre a Bordighera, coronando una competizione che promette spettacolo e adrenalina.

Sanremo si conferma palcoscenico di talento con il Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo, organizzato sabato al Teatro Ariston. Giovani promesse della danza, suddivise per categorie d'età, si esibiranno in una competizione all'insegna della passione e della tecnica. La città dei fiori sarà anche la capitale del ballo argentino con lo Spring Tango Meeting, un lungo weekend (fino a domenica a Villa Ormond) con maestri di fama internazionale come Edwin Espinosa ed Alexa Yepes Arboleda e la special guest Mariana Montes, offrendo workshop, milonghe, show e serate di festa.



Il Teatro Cavour di Imperia si prepara ad ospitare per due appuntamenti consecutivi, sabato alle 21.00 e domenica alle 16.30, la suggestiva opera teatrale in forma di teatro musicale ‘La Buona Novella’ di Fabrizio De Andrè. L'idea di David Riondino, con la collaborazione di Fabio Battistelli, vedrà sul palco lo stesso Riondino come voce recitante, accompagnato dalla voce e dal canto di Sara Jane Ceccarelli, dalla Filarmonica Città di Imperia, dalla Banda Musicale Città di Diano Marina e dai cori ConClaudia e Mongioje di Imperia. Un'occasione unica per rivivere un capolavoro della musica italiana in una veste teatrale.

Sempre a Imperia, il Teatro dell'Attrito propone sabato alle 21.15 lo spettacolo teatrale "Le nuove troiane" della compagnia Fabricateatro. Con un cast che include Alessia Mela, Elena Orsini e altri talentuosi interpreti, lo spettacolo promette una riflessione intensa e attuale. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 329 4955513. Domenica, lo stesso teatro ospiterà alle 17.30 l'incontro con l'autore Adriano Balestra, che presenterà il suo libro "La conquista del West e gli indiani d'America" nell'ambito della rassegna "Aperitivi letterari". L'ingresso sarà libero.

L'Auditorium del Liceo Statale "Angelico Aprosio" di Ventimiglia sarà teatro sabato alle 21.00 di un originale appuntamento che unisce scienza e spettacolo. "Fallisci ancora, fallisci meglio" è lo spettacolo di Alan Zamboni, creatore del canale YouTube "Curiuss", che narrerà la storia della misurazione del meridiano terrestre, iniziata nel lontano 1792. La serata sarà arricchita dalla presentazione del progetto "Dalla competizione alla collaborazione: la corsa allo spazio in ottica Stem", realizzato dagli studenti del liceo. La partecipazione è libera e per maggiori informazioni è disponibile il numero WhatsApp 348 552 0554.

La 22ª rassegna teatrale "L'Albero in… prosa" al Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare continua sabato alle 21.15 con il reading teatrale "Gentiluomo in Mare" di Herbert Clyde Lewis, interpretato dalla magistrale voce di Maria Paiato. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande letteratura portata in scena.

Il suggestivo Castello dei Clavesana di Cervo ospiterà sabato alle 17.00, nell'ambito di "Cervo in blu d'inchiostro", la presentazione del libro "Cielo manca" di Giovanni Peirone. L'autore ligure unisce in quest'opera fotografia e poesia, creando una raccolta intensa e sorprendente. Interverranno Fabio Barricalla, poeta e studioso, Silvia Villa, attrice e cantante, e Ines Aliprandi, musicista jazz e docente del Conservatorio Paganini di Genova. L'ingresso all'evento è gratuito.

Per la rassegna musicale Trek&Jazz, diretta da Rosario Bonaccorso, Diano Arentino offre sabato alle 16.30 una combinazione unica di natura e musica. Una breve passeggiata condurrà i partecipanti nella frazione di Evigno per un concerto con due grandi nomi del jazz italiano: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Il ritrovo è fissato al Centro Social Aldo Trucco e la prenotazione è gradita al numero 335 8742775.

Infine, domenica alle 18.00, il Forum Ricca di Civezza sarà il palcoscenico per la presentazione del libro "I delitti del Bar Marco" della scrittrice sanremese Morena Fellegara. L'attrice Loredana De Flaviis darà voce ad alcuni brani del libro, mentre Cinzia Cozzucoli intervisterà l'autrice. L'ingresso all'evento è libero.

Gli amanti della lirica non potranno perdere l'appuntamento di domenica alle 17.00 a Palazzo Roverizio di Sanremo. Nell'ambito della rassegna "Un Palco a Palazzo", verrà rappresentata la celebre "Tosca" di Giacomo Puccini, con Angelica Cirillo nel ruolo di Tosca, Alessandro Fantoni come Mario Cavaradossi e Jean Christophe Brun nei panni del Barone Scarpia. La voce narrante sarà di Franco La Sacra e il M° Concertatore al pianoforte sarà Leonardo Ferretti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 339 2663150.

Il fine settimana imperiese si colora anche di sport e inclusione, offrendo un ventaglio di eventi che spaziano dalla solidarietà alla competizione giovanile, coinvolgendo ciclisti di ogni età e promuovendo l'attività fisica all'aria aperta.

La giornata di oggi, sabato 9 maggio, si aprirà a Camporosso con un'iniziativa dal forte valore sociale: la "Staffetta blu per l'Autismo". Organizzata da Angsa Imperia, questa passeggiata adatta a tutti si snoderà per circa 11 chilometri lungo la suggestiva ciclovia del delta della Val Nervia, con un percorso che condurrà i partecipanti da Camporosso a Dolceacqua. Ad attendere i camminatori, un'esperienza immersiva al Visionarium cinema 4D. La partecipazione, con un contributo di 5 euro comprensivo di assicurazione, maglietta e cappellino, prevede il ritrovo alle 9.30 presso il parcheggio del Palabigauda, con pranzo al sacco e rientro previsto intorno alle 15.30. Un'occasione per unire l'attività fisica al sostegno di una causa importante.

Nel capoluogo di provincia la domenica sarà interamente dedicata alle due ruote. Si inizierà alle 8.15 con la prima edizione della "Parasio Social Bike", una pedalata cicloturistica valida per il Campionato Regionale CSAIn di Cicloturismo. Con partenza e arrivo nella pittoresca Piazza Pagliari al Parasio, l'evento promette di regalare scorci unici e momenti di convivialità tra appassionati delle due ruote.



La giornata dedicata al ciclismo si concluderà a Bussana di Sanremo con il 1° Memorial Domenico Balestra, una gara su strada pensata per i giovanissimi dai 7 ai 12 anni (categorie G1-G6). L'evento gratuito, organizzato dalla Contraband Cycling Team, avrà il suo quartier generale presso il Bar Forza 4, con la prima partenza fissata per le 14.30 e le premiazioni intorno alle 17.00. Un'opportunità per i futuri campioni di mettersi alla prova nel ricordo di una figura cara al mondo del ciclismo locale.

Nel pomeriggio, la pista di atletica di Sanremo si animerà con la 25ª edizione della "Baby Maratona", affiancata dalla "Maratonina delle Mamme" (21ª edizione) e dalla "Maratonina dei Papà" (23ª edizione). Un appuntamento storico che vedrà i più piccoli cimentarsi in allegre corse a partire dalle ore 10. Le iscrizioni e la consegna delle magliette si terranno dalle 8.30 alle 9.30, promettendo una mattinata di divertimento e sport per tutta la famiglia.

Per chi desidera immergersi nella bellezza del paesaggio e della storia locale, il fine settimana offre anche diverse opportunità escursionistiche. Sabato 9 maggio a Sanremo, è prevista una visita guidata gratuita alle suggestive sepolture di illustri personaggi inglesi e tedeschi nel Cimitero Monumentale della Foce. Il ritrovo è fissato davanti al cancello di via San Rocco 6 alle ore 10.00.

A Bordighera, nel pomeriggio (15.00-17.30), si potrà partecipare a un interessante percorso di "photo-walking" con partenza dal giardino del Museo Bicknell. Un'occasione per riscoprire la storia, l'arte e il paesaggio della città delle palme armati di macchina fotografica. La prenotazione è richiesta via mail all'indirizzo imperia@faigiovani.fondoambiente.it .

Gli amanti del trekking potranno approfittare dell'escursione gratuita nell'Alta Valle Argentina, lungo l'"Anello del Pin", con la guida ambientale Antonella Piccone. L'evento, a cura dell'Ente Parco con servizio bus navetta, prevede il ritrovo a Realdo alle ore 8.00 (info al numero 391 1042608).

Infine, nel ciclo "Sentieri di pietra", Villa Faraldi ospiterà nel pomeriggio (ore 14.30) un'escursione guidata gratuita di circa 3 ore da Tovo a Villa Faraldi, intitolata "Tra santi e oratori", accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Il ritrovo è in piazza della Chiesa a Tovo Faraldi (info al numero 340 2440972).

Dunque un fine settimana all'insegna della varietà e della qualità, pronto a soddisfare i diversi interessi del pubblico imperiese e non solo.



