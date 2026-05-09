“Incontri francescani a Ventimiglia”, appuntamento con Andrea Folli ed Erino Viola

Mercoledì 13 maggio alle 16 presso il Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in via G. Garibaldi, 10, a Ventimiglia si terrà il secondo appuntamento del ciclo di “Incontri francescani a Ventimiglia”, organizzati dal Museo Girolamo Rossi e dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione col Comune e vedrà gli interventi di Andrea Folli su “Il convento e la chiesa dei Frati Conventuali a Ventimiglia Alta” ed Erino Viola su “I Santi francescani”. A seguire si visiterà la Chiesa di San Francesco.

Il prossimo appuntamento al MAR di Ventimiglia con la conferenza “Il convento dei Frati Minori Osservanti e la chiesa dell’Annunziata di Ventimiglia”, curata dalla professoressa Anna Maria Ceriolo Verrando, è stato posticipato a sabato 23 maggio, alle 16.

Le iniziative della biblioteca proseguiranno il giorno successivo, giovedì 14 maggio alle 15:30 presso il Fondo Antico, con l'inaugurazione della mostra “Canta Musa il Valore” dedicata alla Scanderbeide di Margherita Sarrocchi, di cui un raro esemplare del 1623 è conservato nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana. Il poema è dedicato a Giorgio Castriota, noto come Scanderbeg, celebre eroe nazionale albanese, l'incontro con la professoressa Olimpia Gargano permetterà di scoprire la nuova edizione integrale da lei curata.