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Eventi | 09 maggio 2026, 13:59

Ventimiglia, previsto maltempo: rinviato il XXXIX 'Ciantamazu'

Spostato l'evento in programma domenica 10 maggio

Ventimiglia, previsto maltempo: rinviato il XXXIX 'Ciantamazu'

L'evento, proposto dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia in collaborazione con il comitato di San Secondo, la Compagnia Ventemigliusi, il Sestiere Auriveu e con il patrocinio del Comune e di Regione Liguria, è stato spostato a causa del previsto maltempo per la giornata di domani.

Esibizione di musici e sbandieranti, torneo con balestra antica da banco, posa e benedizione di albero con canti rituali in dialetto ventimigliese saranno dunque recuperati, tempo permettendo, domenica 17 maggio.

 

Elisa Colli

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