Ventimiglia, previsto maltempo: rinviato il XXXIX 'Ciantamazu'

Rinviato il XXXIX 'Ciantamazu'. Era previsto domenica 10 maggio dalle 15 al Resentello a Ventimiglia.
L'evento, proposto dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia in collaborazione con il comitato di San Secondo, la Compagnia Ventemigliusi, il Sestiere Auriveu e con il patrocinio del Comune e di Regione Liguria, è stato spostato a causa del previsto maltempo per la giornata di domani.
Esibizione di musici e sbandieranti, torneo con balestra antica da banco, posa e benedizione di albero con canti rituali in dialetto ventimigliese saranno dunque recuperati, tempo permettendo, domenica 17 maggio.