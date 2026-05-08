Sanremo riscopre la sua anima marinara: il Lions Club Host presenta il libro “Le conchiglie” di Anna Blangetti

Un viaggio tra storia, arte e identità ligure attraverso uno dei simboli più affascinanti del mare. Il Lions Club Sanremo Host presenta il libro “Le conchiglie”, opera della professoressa Anna Blangetti, socia del club e profonda conoscitrice del territorio sanremese. L’appuntamento è in programma per giovedì 14 maggio alle ore 17, presso la Sala Incontri di piazza Cassini 10 a Sanremo, dove cittadini, appassionati di cultura locale e curiosi potranno scoprire un volume che intreccia curiosità, memoria e patrimonio artistico della città.

Il libro, realizzato anche grazie al contributo del Lions Club Sanremo Host, rappresenta un importante esempio di valorizzazione delle radici culturali del territorio e del costante impegno del club nella promozione della cultura. Il volume invita a esplorare Sanremo attraverso le conchiglie, simboli di bellezza e mistero del nostro mare, sottolinea il presidente Giorgio Cravaschino. Non si tratta soltanto di un saggio, ma di un invito a riscoprire la nostra identità con occhi nuovi.

L’iniziativa sarà aperta a tutta la cittadinanza e si concluderà con un buffet conviviale, occasione per condividere impressioni e celebrare insieme la cultura sanremese nel segno del motto lionistico “We serve”.