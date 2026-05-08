Virtus Sanremese porta sport e innovazione ai Giardini Pubblici del Sud-Est con il Truck Mobile dedicato ai giovani

La Virtus Sanremese convoca tutti i suoi tesserati, le famiglie e i giovani della città a un appuntamento dedicato ai valori dello sport, in programma mercoledì 13 maggio dalle ore 16:30 alle 19:30 ai Giardini Pubblici del Sud-Est, in Corso Salvo D’Acquisto.

Per l’occasione farà tappa in città un Truck Mobile brandizzato all’avanguardia, pensato per promuovere lo sport attraverso un’esperienza innovativa che unirà tecnologia, divertimento e partecipazione.

L’iniziativa non sarà soltanto un momento di gioco, ma anche un’occasione per valorizzare i principi della disciplina, del rispetto e della condivisione, creando nuovi momenti di aggregazione sociale per i ragazzi e le famiglie del territorio.

Durante il pomeriggio sarà possibile interagire con postazioni ludiche di ultima generazione, in un contesto dove innovazione e passione sportiva si incontrano per offrire un’esperienza coinvolgente e aperta a tutti.

Con questa iniziativa, la Virtus Sanremese rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport come linguaggio universale, capace di unire tradizione e innovazione anche fuori dal rettangolo di gioco.