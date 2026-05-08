Sanremo, l'Accademia della Pigna sbarca ancora a Milano con un laboratorio di ’Patafisica con Giovanni Ricciardi

Nuovo appuntamento fuori regione per l’Accademia della Pigna di Sanremo che, sabato 9 maggio, farà tappa a Milano con una lezione-laboratorio dedicata alla ’Patafisica e alle sue applicazioni artistiche e creative

L’incontro si svolgerà dalle 16 alle 19 presso la sede di Opdipo in via Gaetano Previati 33 e sarà condotto da Giovanni Ricciardi, reggente dell’Autoclave di Estrazioni Patafisiche

La giornata prenderà il via con una presentazione dell’iniziativa a cura di Domenico Graglia e Marco Maiocchi, seguita da un’introduzione all’Autoclave di Estrazioni Patafisiche e da un percorso dedicato all’“inventario visivo del possibile”.

Spazio poi a tre esercitazioni creative che uniranno immaginazione, disegno e sperimentazione artistica: “Chris my body”, definito come visualizzatore di soluzioni immaginarie, “Wa-Wahaha”, escape graph, e “Disegno aumentato”.

Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre presentato il catalogo in edizione limitata della mostra “L’Accademia della Pigna di Sanremo e i suoi mondi paralleli”, curata da Freddy Colt e Robert Blinov, inaugurata il 25 aprile presso la residenza d’arte “Chez Pataphysique” in Val della Torre, nel torinese, in collaborazione con Fondazione Pata. Le copie del catalogo, numerate e timbrate, saranno distribuite gratuitamente fino a esaurimento.

L’attività della Cattedra di ’Patafisica proseguirà poi a Sanremo con altri appuntamenti previsti nel mese di maggio presso lo studio di architettura di Alberto Pulinetti in Strada Canessa. Tra questi, il laboratorio di “musica potenziale” guidato da Freddy Colt e un incontro dedicato al design collettivo con la presenza simbolica di una “giraffa” amica.

Gran finale a giugno con il Simposio di ’Patafisica, tre giornate tra lezioni, laboratori, esposizioni e performance che vedranno la partecipazione di ospiti provenienti da tutta Italia per celebrare il secondo anno di attività della Cattedra dell’Accademia della Pigna di Sanremo.