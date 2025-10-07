Sanremo, 17 milioni per il rinnovamento del Mercato dei Fiori, nuova comunicazione e progetti PNRR per il futuro (Foto e video)

Il 2026 sarà un anno di evoluzione importante per il Mercato dei Fiori di Sanremo, che si proietta verso il futuro con una serie di iniziative che rafforzano il suo ruolo come di punto di riferimento per la floricoltura ligure e internazionale. Gli interventi, che saranno divisi in sette lotti, avranno un costo attualmente stimato di circa 17 milioni di euro, con una fetta importante di cofinanziamento derivante da fondi Pnrr: in tutto sono previsti sette lotti di lavori, cinque dei quali già aggiudicati con gli ultimi due che a breve dovrebbero vedere un'assegnazione.

E' stata innanzitutto presentata la nuova identità visiva, che si concretizza nel nuovo sito web – più chiaro e accessibile – e nell’apertura dei nuovi canali social dedicati, strumenti pensati per rafforzare la comunicazione con operatori, istituzioni e pubblico. Contestualmente è partita la campagna di comunicazione per la nuova stagione floricola, che integra attività online e offline sulle testate di informazione locale e un piano di affissioni nei comuni di Apricale, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Dolceacqua, Imperia, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Pompeiana, Riva Ligure, San Biagio della Cima, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Vallecrosia. La campagna, avviata il 6 ottobre e della durata di quattro settimane, prevede una concentrazione particolare di uscite nelle due settimane centrali.

Nel corso del 2024 il Mercato dei Fiori ha registrato risultati significativi: il volume d’affari ha raggiunto circa 11 milioni di euro, con il transito di quasi 20 milioni di unità commercializzate. Il ranuncolo si conferma l’articolo di punta, seguito da anemoni, peonie e un’ampia gamma di fiori recisi, fronde e fogliami. L’export continua a rappresentare una quota importante, con l’Olanda come principale mercato di riferimento, seguita da Germania, Francia, Svizzera e Paesi scandinavi.

Grande attenzione è rivolta ai progetti legati al PNRR, che rappresentano un’occasione strategica per lo sviluppo del Mercato. Le risorse saranno destinate a interventi di ammodernamento delle infrastrutture e all’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare i servizi e la competitività del settore. A questo proposito, Luca Pesce, Direttore Operativo e Responsabile PNRR per AMAIE Energia e Servizi, ha dichiarato: “Con grande soddisfazione annunciamo l’avvio dei cantieri del Mercato dei Fiori, un passaggio atteso e strategico che apre ufficialmente la fase operativa del progetto di riqualificazione finanziato dal PNRR. Si tratta dell’intervento più rilevante, in termini assoluti, mai realizzato sul Mercato dei Fiori dalla sua inaugurazione, nel lontano ottobre 1984. Il progetto strutturale e logistico guarda al futuro della filiera floricola, rendendo Sanremo sempre più centrale nei mercati internazionali”. Pesce ha poi aggiunto: “Siamo convinti che l’opera avrà un impatto significativo sul territorio e sul comparto, confermando la vocazione del nostro mercato come polo di riferimento per l’intera economia floricola ligure”.

In merito, Franco Barbagelata, Direttore del Mercato dei Fiori, ha dichiarato: “Inizia una nuova stagione con la consapevolezza che i lavori in corso trasformeranno il Mercato in una vera piattaforma logistica internazionale, capace di rappresentare al meglio l’eccellenza della filiera floricola del nostro territorio”. I lavori, che dovrebbero concludersi a fine 2026 (per quelli del Pnrr la scadenza è prevista per fine giugno) punteranno a risolvere gli aspetti più delicati, a cominciare dall'ammodenamento delle celle e ingenerale della struttura, così da evitare infiltrazioni, un ammodernamento del sitema energetico con introduzione del fotovoltaico, che porterà a una riduzione dei costi energetici del 30% circa. Lo stesso valore percentuale è quello che si prevede per l'aumento del fatturato del Mercato, che con l'evoluzione (così la definisce Barbagelata) andrà a trasformarsi per le esigenze dei lavoratori coinvolti nella storica struttura locale, che vedrà tra gli interventi anche un allargamento della sala d'asta di circa il 50%.

L’assessore all’ambiente e alla floricoltura Ester Moscato ha aggiunto: “Stiamo assistendo ad uno sviluppo importante del Mercato dei Fiori e, quindi, del settore florovivaistico che rappresenta un’opportunità strategica per il territorio, sia dal punto di vista economico che ambientale. I progetti avviati grazie ai fondi del PNRR e il lancio del nuovo brand permettono non solo di valorizzare le nostre eccellenze produttive ma anche di rafforzare l’identità di un comparto che sa coniugare sostenibilità e innovazione. In questo modo il Mercato dei Fiori potrà generare nuove occasioni di investimento, confermando il suo ruolo come azienda produttiva e commerciale proiettata verso il futuro. Ringrazio il presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini, il direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata, il direttore operativo e Responsabile PNRR per AMAIE Energia Luca Pesce e tutti coloro che, a vario titolo, tanto si stanno adoperando per questa nuova fase di sviluppo”.

Con circa 300 aziende iscritte, provenienti da tutta la Riviera ligure e non solo, il Mercato dei Fiori di Sanremo continua a rappresentare un pilastro per l’economia provinciale e regionale, nonché un punto di incontro imprescindibile tra produttori, commercianti ed esportatori. A questo proposito, Sergio Tommasini, il presidente di AMAIE Energia e Servizi, ha dichiarato: “Il Mercato dei Fiori di Sanremo è il cuore pulsante di una filiera che valorizza non solo i fiori ma anche la cultura, l’eccellenza e il territorio ligure, portandoli sulle scene internazionali”.

Il Mercato dei Fiori resta quindi una struttura cardine di Sanremo e dell'intero territorio ligure, come testimoniano anche gli interventi da remoto degli assessori regionali Marco Scajola e Alessandro Piana, che hanno sottolineato il ruolo trainante della struttura nell'economia locale, evidenziando la sua importanza nel commercio floricolo in tutto il mondo. "Il mercato dei fiori è una struttura fondamentale non solo per Sanremo, ma per tutto il Ponente ligure - dice l'assessore regionale Marco Scajola - Come Regione Liguria abbiamo già investito risorse economiche importanti per la sua valorizzazione con investimenti per 1,5 milioni di euro e siamo al fianco del Comune per molte delle attività che lo riguardano. Al contempo stiamo facendo, sempre insieme all'amministrazione comunale, un lavoro congiunto che faccia conoscere ai più giovani la floricoltura, in modo da avvicinarli a un qualcosa che ci rende unici al mondo. A tal proposito, nel mese di novembre al Festival Orientamenti, che registra ogni anno oltre 100mila presenze, avremo un bel momento dedicato ai fiori di Sanremo che certamente contribuirà in questo nostro intento".