Visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Vallecrosia (Foto)

Visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Vallecrosia. E' stato accolto ieri in comune dal sindaco Fabio Perri e dal consigliere comunale Luciana Rondelli.

Un'occasione di confronto su varie tematiche, come, per esempio, turismo e benessere degli animali. "Ho avuto il grande piacere e l’onore di ricevere a Vallecrosia la visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Con Alberto ci lega da anni un rapporto sincero di amicizia e di stima reciproca, costruito nel tempo attraverso confronto, collaborazione e una visione comune di sviluppo per i nostri territori".

Discussa anche la possibilità di una collaborazione con il Piemonte per valorizzare i rispettivi territori. "Questa visita è stata anche l’occasione per ribadire quanto Vallecrosia sia pronta a rafforzare la collaborazione con il Piemonte per promuovere insieme il turismo 'mare e monti', valorizzando le straordinarie opportunità che i nostri territori possono offrire" - sottolinea il primo cittadino - "Un lavoro di squadra che può creare nuove occasioni di crescita, turismo e sviluppo per le nostre comunità. Grazie Alberto per la visita, sempre gradita!".

Per l'occasione erano presenti anche l'assessore regionale Marco Scajola e il consigliere regionale Veronica Russo. "Ho avuto il piacere di incontrare e conoscere il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Abbiamo parlato di ciò che per me viene prima di tutto: gli animali, soprattutto quelli che non hanno voce e che troppo spesso vengono dimenticati" - sottolinea il consigliere comunale Luciana Rondelli - "Nel mio ruolo di consigliere delegato al benessere animale stiamo portando avanti collaborazioni importanti, come quella con l’associazione Epore di Animali ODV di Ivrea. Il Presidente si è dimostrato disponibile ad aprire un percorso di collaborazione con la Regione Piemonte. Quando le istituzioni lavorano insieme, gli animali non sono più soli. Una società si misura da come tratta chi non può difendersi. Grazie anche all’assessore regionale ligure Marco Scajola, al consigliere regionale Veronica Russo e al mio sindaco Fabio Perri per questa opportunità".