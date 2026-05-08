Festival di Sanremo, incontro a sorpresa in Comune: Stefano De Martino vede Mager e Sindoni con la delegazione Rai

Incontro a sorpresa, ieri mattina in Comune a Sanremo, per parlare del prossimo Festival della canzone. Una delegazione della Rai, guidata dal direttore del Prime Time della tv di Stato, ha fatto visita al sindaco Alessandro Mager e all’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni.

Tra i partecipanti all’incontro anche il futuro presentatore e direttore artistico della manifestazione, Stefano De Martino. Si è trattato del primo vero contatto del nuovo leader del Festival con la città dei fiori, ad eccezione della sua presenza in occasione dell’ultima serata di febbraio, quando venne consacrato da Carlo Conti.

Non si conoscono gli argomenti affrontati nel corso del primo confronto di ieri ma, oltre al prossimo Festival, si sarà sicuramente parlato anche della serata musicale prevista a luglio in piazzale Dapporto e, perché no, anche della sentenza del Tar di Genova, che ha respinto il ricorso della Je di Sandro Cerruti.