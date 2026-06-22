Vallecrosia al mare, conclusa la rassegna "I colori della poesia - voci del nostro territorio"

Si è conclusa con un clima di entusiasmo condiviso la rassegna poetica “I colori della poesia – voci del nostro territorio”, ospitata presso la Biblioteca comunale di Vallecrosia al mare.

L’ultimo appuntamento, dedicato al tema delle ombre, intese come la parte più nascosta e profonda dell’animo umano, ha visto una significativa presenza di autori e appassionati che hanno seguito con attenzione e coinvolgimento le letture poetiche, confermando il crescente interesse suscitato dall’ iniziativa nel corso dei quattro incontri.

Gli interventi poetici di Chiara Mazzocchi, Cristian Ponsillo, Giuliano Raimondo, Daniela Pellegrino, Patrizia Massano, Giovanni Balcet, Silvia Dotta, Maria Pia Urso attraverso la lettura di Pietro Sommariva, Merle Jacobs, Francesca Burgisi, Serena Biancheri, Daniela Bruno e Lucia Morlino hanno saputo affrontare con sensibilità e autenticità temi complessi legati all’interiorità, alla fragilità, alle contraddizioni che accompagnano l’esperienza umana.

Gradita e significativa la presenza dell’Assessore alla Cultura Rosella Muratore, che ha voluto testimoniare ancora una volta la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle iniziative culturali del territorio, confermando la costante attenzione alla promozione della cultura e alla valorizzazione delle realtà associative locali.

Momenti particolarmente intensi sono stati gli interventi del tenore Carmine Buono, che ha emozionato il pubblico con l’interpretazione di alcune celebri canzoni di Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori, creando un suggestivo dialogo tra musica e poesia.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle organizzatrici Daniela Bruno e Lucia Morlino che , con la moderatrice degli incontri Mara Cilli, hanno visto crescere l’interesse verso una proposta culturale capace di valorizzare le voci poetiche del territorio e creare occasioni autentiche di incontro e condivisione.

La positiva risposta di autori e pubblico lascia aperta la prospettiva di nuove iniziative dedicate alla poesia.