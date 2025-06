Sanremo, eleganza e solidarietà al Grand Hotel Des Anglais: serata di gala firmata UNUCI e ANCR

Una serata all’insegna dell’eleganza, della memoria e della solidarietà si è tenuta ieri nella splendida cornice del Grand Hotel Des Anglais, dove si è svolto il gala benefico organizzato dalla sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Sanremo in collaborazione con la sezione ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci).

L’evento ha raccolto attorno a sé autorità civili e militari, rappresentanti istituzionali e cittadini, uniti dall’obiettivo comune di sostenere due importanti progetti dedicati alla memoria storica e alla solidarietà sociale. A fare da cornice all’iniziativa, una location dal fascino senza tempo, resa ancora più suggestiva dall’atmosfera raffinata e dal servizio impeccabile offerto dallo staff del Des Anglais.

Tra le personalità presenti, il senatore Gianni Berrino, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e il sindaco di Sanremo, l’avvocato Alessandro Mager, che hanno portato i propri saluti sottolineando l’importanza di momenti di condivisione come questo, capaci di rinsaldare il senso di comunità e valorizzare il patrimonio storico e umano della città.

A introdurre la serata, l’intervento del colonnello Filippo Veglia, presidente della sezione UNUCI di Sanremo, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa e ringraziato tutti i presenti per il sostegno e la partecipazione. Nel corso della serata non sono mancati momenti di riflessione, ricordo e convivialità, che hanno contribuito a rendere l’evento non solo un’occasione di raccolta fondi, ma anche uno spazio di incontro tra generazioni e valori condivisi.

Il successo della serata conferma la vitalità del tessuto associativo sanremese e la capacità delle sue realtà più storiche di rinnovarsi nel segno della solidarietà e della coesione. Due parole che, ieri sera, hanno trovato piena espressione tra le sale del Grand Hotel, sotto il segno dell’impegno e della memoria.

(Foto Erika Bonazinga)