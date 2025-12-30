Musica a Vallebona, il concerto d'organo di Capodanno apre il 2026 (Foto)

Il tradizionale concerto d'organo di Capodanno apre il nuovo anno a Vallebona. L'appuntamento, organizzata dal parroco don Salvatore Crisopulli, sarà giovedì 1° gennaio alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Cittadini e turisti potranno ascoltare le note del prestigioso organo Agati, suonato dal maestro Michele Croese. Per l'occasione verranno proposti celebri Pastorali di Corelli, Couperin, Scarlatti, Händel e Bach. L'ingresso è libero.

L’iniziativa fa parte del progetto U fögu du bambin di Vallebona con il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria.