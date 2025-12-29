Sanremo: al Casinò il Capodanno triplica con tre eventi per una notte indimenticabile

Tre feste per celebrare la serata più elettrizzante, elegante e fortunata dell’Anno.

Il Casinò ha invitato i suoi clienti al Veglionissimo 2025 al Roof Garden: cena di gala all’insegna dello stile, del divertimento e della musica d’autore con Matthew Lee, il “principe del Rock’n’roll.

Nel ristorante Biribissi si festeggerà la fine dell’anno con New Year Celebration Party, cena con spettacolo, allietata dalla partecipazione dei Negma, consacrati al grande pubblico da Italia’s Got Talent e Live music con Massimo Spinetti. (Prenotazioni al cell. 388 2448828 ). Allo scoccare della mezzanotte festa dell’Anno nuovo nelle sale con il tradizionale brindisi di benvenuto al 2026.

MATTHEW LEE al Roof Garden

Un Capodanno all’insegna dello stile, dell’energia e della grande musica dal vivo.

La cena di gala si trasforma in spettacolo con Matthew Lee, il “principe del Rock’n’roll”, artista internazionale capace di conquistare il pubblico con il suo talento pianistico straordinario e un carisma scenico irresistibile.

Tra eleganza e ritmo, ogni brano diventa un viaggio travolgente: dalle atmosfere più raffinate ai momenti di pura esplosione rock’n’roll. Un’esperienza esclusiva che unisce l’arte del gusto al fascino della musica, per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera magica, scintillante e indimenticabile.

Negma Dance Group al Biribissi

Nasce dalla pluriennale esperienza in campo artistico e nel settore delle danze etniche dei suoi fondatori, i fratelli Federico e Francesca Negma Orlando, artisti noti nel panorama della danza nazionale ed internazionale, che ne curano la direzione artistica, coreografica e che danzano e si esibiscono in scena nei ruoli di primi ballerini insieme al loro cast.

Il team è composto da danzatori e danzatrici professionisti dall’ampia formazione artistica e vasta esperienza di lavoro nell’ambito dello spettacolo, che vengono addestrati professionalmente in una varietà di stili per creare performances uniche, ricche di energia e carisma che hanno permesso negli anni di collaborare ed esibirsi con vari artisti e star internazionali del settore.

Lo stile di danza unico del gruppo combina conoscenze, anni di studio e di pratica teatrale nel campo delle danze accademiche e delle danze indiane classiche, folkloriche e moderne, elaborando un originale concetto di movimento e di rappresentazione scenica che rende ogni spettacolo una “travolgente e sensazionale esperienza raccontata e vissuta attraverso i passi di danza”, la miscela perfetta per incendiare ogni tipo di palcoscenico..