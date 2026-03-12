Sanremo ospita il Forum “Bandiera Arancione – Radici d’Italia”

Il Progetto Bandiera Arancione, ideato dalla Regione Liguria nel 1998, gestito dal Touring Club Italiano, è il marchio di qualità turistico-ambientale destinato ai piccoli Comuni dell’entroterra che si distinguono per eccellenza nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio culturale, sostenibilità, identità territoriale e qualità della vita.

Ottenere la Bandiera Arancione significa rispettare rigorosi parametri di qualità e intraprendere un percorso concreto di riqualificazione urbana, turistica ed economica. I Comuni che hanno ricevuto questo riconoscimento rappresentano oggi un modello virtuoso per l’Italia dei borghi.

I dati evidenziano come molte realtà Bandiera Arancione registrino risultati in controtendenza rispetto al quadro nazionale delle aree interne:

Crescita delle presenze turistiche

Rafforzamento delle attività economiche locali

Incremento o stabilizzazione della popolazione residente

Nuove imprese legate a turismo, cultura ed enogastronomia

In un momento storico in cui molti piccoli centri soffrono lo spopolamento e la contrazione economica, i Comuni Bandiera Arancione dimostrano che qualità, visione strategica e lavoro di rete possono generare sviluppo reale e sostenibile.

È in questo contesto che nasce il Forum “Bandiera Arancione – Radici d’Italia”, che si terrà a Sanremo e vedrà la partecipazione di ca 100 Comuni provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Liguria.

La scelta di Sanremo non è casuale. Oltre ad essere una città di rilievo internazionale e simbolo del turismo italiano, rappresenta il naturale punto di incontro tra costa ed entroterra. La sua individuazione come sede del Forum è inoltre legata alla vicinanza con Dolceacqua, sede dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione, presieduta dal Sindaco Fulvio Gazzola.

Il legame tra Sanremo e Dolceacqua testimonia la volontà di costruire un modello integrato di sviluppo territoriale, capace di unire le eccellenze della costa con la forza identitaria e culturale dei borghi dell’entroterra.

Il Forum riunirà Sindaci e amministratori locali insieme ai principali rappresentanti delle istituzioni nazionali per affrontare i temi chiave del rilancio delle aree interne:

Turismo e cultura come motore di sviluppo

Rigenerazione dei borghi

Infrastrutture e PNRR

Transizione energetica e Comunità Energetiche Rinnovabili

Occupazione e crescita economica

Tra le presenze istituzionali:

On. Daniela Santanchè, Ministro del Turismo

On. Gilberto Pichetto Frattin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

On. Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Rappresentanti di ENIT, Touring Club Italiano, Federalberghi e Confindustria Liguria

Nel corso dei lavori sarà inoltre presente Unoenergy, realtà impegnata nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative, che illustrerà alle amministrazioni comunali presenti alcune opportunità e soluzioni tecniche per supportare i piccoli Comuni nel percorso di costituzione e sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), uno strumento sempre più strategico per favorire sostenibilità, autonomia energetica e sviluppo locale.

“Sanremo si prepara a diventare la capitale dei comuni Bandiera Arancione, ospitando l’assemblea che riunisce le realtà più virtuose dell’entroterra selezionate dal Touring Club Italiano - dichiarano il Sindaco Alessandro Mager e dell’Assessore al turismo Alessandro Sindoni del Comune di Sanremo - si tratta di un appuntamento di grande prestigio che porterà nella nostra città amministratori, operatori del settore e rappresentanti istituzionali provenienti da tutta Italia. Questo importante momento di confronto e condivisione rappresenta per Sanremo e per tutto il Ponente ligure una straordinaria occasione di promozione del territorio, capace di generare visibilità e presenze in un fine settimana particolarmente significativo, che precede due eventi di grande richiamo come la Milano-Sanremo e il tradizionale Corso Fiorito, arricchito dai tanti eventi del Festival dei Fiori ”.

“L’Assemblea nazionale dei Comuni Bandiera Arancione non celebra soltanto un marchio - sottolinea l'assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi - ma un modello di sviluppo territoriale e una grande attenzione alle cosiddette destinazioni minori nella consapevolezza che il 75% dei turisti visita solo il 4% delle destinazioni: la grande sfida è di indirizzare questa consistente percentuale anche verso i piccoli Comuni in modo che possano apprezzarne l’autenticità e la bellezza. Oggi i 18 Comuni Bandiera Arancione della Liguria rappresentano un sistema coeso, distribuito in tutte le province e marchio di eccellenza riconosciuto in Italia e all’estero. Non sono realtà isolate: sono una rete di soggetti attivi, di sindaci e di piccole amministrazioni illuminate che credono fortemente nel rilancio dell’economia dell’entroterra, in Liguria come in tutta Italia. In questi anni abbiamo lavorato alacremente dando forte importanza ai borghi. La valorizzazione dei borghi certificati è considerata una leva strategica per l’equilibrio dei flussi e per la competitività del sistema Italia e il Ministero del Turismo ha ribadito l’attenzione verso le destinazioni minori come strumento concreto di attrazione di flussi turistici e riequilibrio territoriale. La sfida ora è rafforzare ulteriormente la promozione internazionale, la digitalizzazione (implementando il Dms regionale e Italia.it su cui già i risultati di questi progetti sono presenti) e la formazione degli operatori per innalzare la qualità dell’accoglienza e la costruzione di prodotti esperienziali integrati. L’obiettivo è far sì che i borghi attraggano non solo crescenti flussi di visitatori di qualità ma anche nuovi residenti, investimenti e nuove opportunità imprenditoriali”.

"Il Forum Bandiera Arancione rappresenta un momento di confronto concreto tra Comuni, Governo e Istituzioni su temi decisivi - evidenziano il Presidente dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione e il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - per il futuro dei piccoli centri e delle aree interne. I Comuni Bandiera Arancione dimostrano che qualità, identità e buona amministrazione possono generare crescita economica e sociale, spesso in controtendenza rispetto ai dati nazionali".

"L’entroterra è il cuore autentico del nostro Paese. Nei piccoli Comuni vivono tradizioni, prodotti e saperi che custodiscono la memoria più profonda dei territori - dichiara il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi - qui ogni giorno amministratori, imprese e cittadini affrontano difficoltà reali, ma lo fanno con determinazione, senso di comunità e un orgoglio che merita rispetto. La Bandiera Arancione rappresenta un segnale forte: riconosce il valore di realtà che hanno scelto qualità, identità e accoglienza come strada di crescita. Sostenere i borghi significa credere nella forza di chi li vive e li tiene vivi tutto l’anno e nel patrimonio economico, culturale e umano che rappresentano per il futuro del Paese".

“Da oltre 130 anni, la missione del Touring Club Italiano è far conoscere l’Italia nella sua interezza, valorizzando il patrimonio diffuso che oggi chiamiamo entroterra. Le Bandiere Arancioni, assegnate da Touring in tutta Italia da 28 anni - evidenza Gian Domenico Auricchio, Presidente del Touring Club Italiano - rappresentano la sintesi perfetta tra questa visione e un metodo rigoroso: i criteri di valutazione sono oltre 250 e riguardano aspetti ambientali, sociali e culturali. È inoltre sempre più importante il coinvolgimento delle comunità: il TCI non assegna solo un marchio ma accompagna i territori in percorsi di miglioramento, stimolando la collaborazione tra amministrazioni, operatori e cittadini. Con questo Forum possiamo ribadire che l'Italia dei piccoli centri non è marginale: è il laboratorio dove si sta costruendo il futuro di un turismo più consapevole e rispettoso, in grado di generare valore per chi lo vive.”

Il Touring Club Italiano, Ente del Terzo settore, è una Fondazione che dal 1894 si prende cura dell’Italia come bene comune, perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, a tutelare e a valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

Il Forum intende consolidare una visione condivisa: l’Italia dei borghi non è marginale, ma centrale nello sviluppo futuro del Paese. Questo appuntamento vuole essere non solo un’occasione di riflessione, ma un passo avanti verso politiche strutturate e condivise, capaci di rafforzare il ruolo strategico dei piccoli Comuni e di fare sistema nel Ponente ligure e nell’entroterra italiano.»