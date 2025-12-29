Musica sacra, lirica, classica e brani della tradizione dell'Arma: il Coro Anc Ventimigliese inizia il 2026 con tre appuntamenti

Il 2026 inizia con il botto per il Coro Anc Ventimigliese. Tre sono, al momento, gli eventi a cui il coro dell’associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia, diretto da Dario Amoroso, prenderà parte.

Il primo si terrà sabato 3 gennaio alle 20.30 nella sala polivalente del comune di Vallecrosia dove verrà proposto il concerto di Natale del Coro Anc Ventimigliese. Domenica 4 gennaio alle 16, invece, il coro si esibirà nel salone polivalente della parrocchia di Sant’Agostino a Ventimiglia riproponendo il concerto di Natale accompagnato al piano da Antonella Pisano e Lorenzo Spinella e dal soprano solista Nadiia Karpova. Presenterà la serata il presidente del coro Rino Aliquò. Domenica 11 gennaio alle 15.30, infine, parteciperà alla premiazione del concorso Presepi Poveri che si terrà nell’oratorio dei Neri nel centro storico di Ventimiglia. I concerti sono a ingresso gratuito.

Il coro, nato nel 2024 da un'idea del brigadiere capo CC in quiescenza Rino Aliquo', fa parte dell'associazione nazionale carabinieri sez MOVM Cre A.Fois di Ventimiglia ed è composto da circa 30 elementi suddivisi in soprani, contralti, bassi e tenori. Il coro è solitamente accompagnato dal piano o da un piccolo ensamble orchestrale formato principalmente da soci effettivi, coloro che hanno fatto servizio nell'Arma dei carabinieri, soci familiari, parenti di un'appartenente all'Arma dei carabinieri, e soci simpatizzanti, oloro che sono molto vicini all'Arma dei carabinieri, e propone brani musicali della tradizione dell'Arma e di altre opere musicali che spaziano dal sacro al classico, all'opera, alla lirica e al moderno.