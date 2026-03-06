Successo per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: applausi al Teatro Centrale, domani replica a Bordighera

Grande successo per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che, dopo l’esperienza al Festival della Canzone Italiana, ha ripreso questa sera gli appuntamenti della stagione classica con il concerto “Un viaggio nel cuore del classicismo”.

L’esibizione si è svolta al Teatro Cinema Centrale davanti a un numeroso pubblico che ha potuto apprezzare un programma interamente dedicato al compositore Wolfgang Amadeus Mozart, sotto la direzione del maestro Giancarlo De Lorenzo.

Presente in platea anche l’assessore alla cultura del Comune di Sanremo, Enza Dedali, che ha voluto complimentarsi con gli orchestrali per il prestigio portato alla città grazie alla partecipazione al Festival e per la qualità del programma della stagione classica, oltre che del recente Festival di Musica Barocca.

Il concerto si è aperto con il celebre Concerto per oboe in do maggiore K 314, pagina elegante e brillante del repertorio mozartiano, interpretata dall’oboista Christoph Hartmann, che ha saputo esaltare tutte le sfumature espressive dello strumento.

A seguire la maestosa Sinfonia n. 38 “Praga”, una delle composizioni più intense e drammatiche del catalogo di Mozart: un capolavoro della maturità artistica del compositore, ricco di contrasti, energia e slancio luminoso.

Il concerto sarà replicato domani, sabato 7 marzo, alle ore 18 al Palazzo del Parco a Bordighera. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale dell’orchestra e potranno essere acquistati anche direttamente sul posto, presso la biglietteria all’ingresso a partire dalle ore 17.

Il prossimo appuntamento della stagione è invece fissato per sabato 14 marzo alle ore 18 al Teatro dell’Opera del Casinò con il concerto “Tra fuoco e grazia. I due volti del romanticismo”, diretto dal maestro Georgios Balatsinos con la partecipazione speciale del violinista Andrey Baranov.