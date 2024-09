Canti e cultura canora dell'Arma, al via l'attività del nuovo coro ANC Ventimigliese (Foto e video)

Tutti insieme per cantare brani musicali della tradizione dell'Arma e altre opere musicali. E' iniziata ufficialmente, ieri sera, con la prima prova, andata in scena presso il chiostro della chiesa Sant'Agostino a Ventimiglia, l'attività del nuovo coro ANC Ventimigliese.

Il coro, che fa parte dell'associazione nazionale carabinieri, rientra nel gruppo artistico musicale culturale Anc di Ventimiglia. "L'Anc si espande, la nostra associazione non è a senso unico ma è a 360 gradi" - afferma il presidente dell'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia Ernesto Fresca Fantoni - "Ci dobbiamo, perciò, occupare anche di cultura e di musica. Abbiamo la fortuna di essere una bella squadra dove ci sono tante persone che hanno iniziative, come il nostro segretario e brigadiere Aliquò. E' bello creare e avere queste iniziative a tutto campo, quindi, facciamo queste cose con piacere e divertimento".

Un nuova realtà nata da un'idea del brigadiere capo CC in quiescenza Rino Aliquo'. "Un progetto che nasce da me, che sono un appassionato di musica" - racconta Rino Aliquo' - "Ho cercato di riunire soci effettivi, cioè coloro che hanno fatto servizio nell'Arma dei carabinieri, soci familiari e soci simpatizzanti per stare insieme e cantare perché la musica unisce. Un modo per far conoscere la cultura dell'Arma sotto l'aspetto canoro".

Il coro, diretto dal M° Dario Amoroso, è composto da circa 30 elementi suddivisi in soprani, contralti, bassi e tenori che sarà accompagnato dal piano o da un piccolo ensamble orchestrale. "L'iniziativa è nata da Rino Aliquò che mi ha lanciato questa magnifica idea e che ho subito accettato" - fa sapere il M° Dario Amoroso - "Il coro avrà sede nella parrocchia di Sant'Agostino e si riunirà una volta a settimana il lunedì dalle 21 alle 23. Il repertorio è abbastanza vario e spazia dal sacro, alla prima polifonia e a tanti esercizi tecnici. In base a quanto studieranno i nostri coristi si potrà fare qualsiasi tipo di genere dal classico, all'opera, alla lirica e al moderno".

Per l'occasione era presente anche don Ferruccio, parroco della chiesa di Sant'Agostino, che ha dato la benedizione al neo coro.