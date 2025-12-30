Sanremo: domani pomeriggio la prima esecuzione assoluta del Te Deum di Davide Tepasso ai Cappuccini

Sanremo si prepara a salutare la fine dell’anno con un evento di alto profilo artistico e spirituale. Il 31 dicembre 2025, alle ore 18, nella Chiesa dei Padri Cappuccini in Via Matteotti, risuonerà in prima esecuzione assoluta il Te Deum nella sua recentissima veste musicale per Solo, Coro, Assemblea, Flauto e Organo, firmata dal prolifico e noto compositore di musica sacra Davide Tepasso.

Un appuntamento che si annuncia di particolare rilievo non solo per il valore della nuova composizione, ma anche per la qualità degli interpreti, un vero “Trio d’Autore” chiamato ad animare musicalmente la liturgia. Protagonista sarà il celebre e raffinato soprano Gabriella Costa, affiancata dal flautista Simone De Franceschi, virtuoso dello strumento e recentemente vincitore della cattedra al Conservatorio di Udine. All’organo siederà lo stesso Davide Tepasso, compositore, direttore di coro e d’orchestra, figura di primo piano nel panorama della musica sacra contemporanea.

Accanto al Te Deum, la celebrazione offrirà al pubblico e ai fedeli l’ascolto di altre prime assolute: il Kyrie, il Gloria e il Canto al Vangelo. Si tratta di alcune parti dell’Ordinarium della Missa Brevis dedicata al Volto di Cristo, intitolata “Tu, Volto del Padre”, opera che conclude idealmente un intenso percorso creativo e spirituale dell’autore.

Nel ringraziare i due musicisti che condivideranno con lui questo momento celebrativo e artistico, Tepasso ha voluto affidare una riflessione densa di significato: al termine del Giubileo della Speranza, spiega il compositore, non “si chiude” un’esperienza, ma ne prosegue il frutto, come semi di bene sparsi nei cuori. Un cammino che, per lui, si è tradotto in un rinnovato invito alla contemplazione del Volto di Gesù, tema centrale della sua recente produzione.

Non a caso, la Diocesi di Ventimiglia–San Remo ha visto, il primo giorno del 2025, la firma del decreto con cui il vescovo monsignor Antonio Suetta ha concesso l’indulgenza parziale a chi recita con fede la giaculatoria: “Volto Santissimo di Gesù, gloria a te!”. Un segno che rafforza il legame tra il territorio e questa particolare devozione.

Dopo la presentazione, in primavera a Genova, della Suite Spirituale “Acheiropoieton: ho incontrato la Bellezza”, definita dallo stesso autore come un oratorio contemporaneo sul Volto di Cristo, la Missa Brevis “Tu, Volto del Padre” rappresenta il compimento naturale di un anno di grazia e di intensa ispirazione.

Con questo evento, Sanremo si conferma ancora una volta luogo di incontro tra arte, fede e bellezza, offrendo alla comunità un’occasione preziosa per entrare, attraverso la musica, nella profondità di quello Sguardo “in cui non c’è durezza né rimprovero, ma solo dolcezza e tenerezza”. Un augurio che, come auspica Tepasso, accompagni l’inizio del 2026 e il cammino di tutti verso un rinnovato ascolto del sacro.