Musica a Vallebona, concerto della banda comunale in chiesa (Foto)

Concerto della banda comunale a Vallebona. L'evento si terrà sabato 3 gennaio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.
Cittadini e turisti potranno, perciò, ascoltare i brani che verranno proposti dai componenti della banda musicale del paese. L'ingresso è libero.
L’iniziativa, organizzata dal parroco don Salvatore Crisopulli, rientra nel progetto U fögu du bambin di Vallebona con il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria.