Bordighera pronta per il Capodanno in piazza: i festeggiamenti per dire addio al 2025 e dare il benvenuto al 2026 in piazza Garibaldi

Bordighera pronta per il Capodanno in piazza e per gli eventi collaterali che animeranno la città già dal pomeriggio.

Oggi dalle 17 vi sarà musica dal vivo tra le vie del centro con Melodie nelle Vie, dalle 17.30 sono previste performance e atmosfere luminose con Bianche Presenze & Live Music, uno spettacolo itinerante che unirà l'eleganza di Bianche Farfalle con costumi luminosi alla magia unica creata dal vivo.

I festeggiamenti per dire addio al 2025 e dare il benvenuto al 2026 si svolgeranno in piazza Garibaldi, location allestita per la festa che inizierà dalle ore 21.00 con dj set e live show di Berben Band e Love Generation 90 in attesa della mezzanotte per un brindisi collettivo sotto il cielo di Bordighera.