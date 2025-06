Dall'estremo Ponente ligure a Tokyo, Riccardo D’Attis e la sua band si esibiranno in Giappone (Foto)

Dall'estremo Ponente ligure a Tokyo. Riccardo D’Attis e i suoi musicisti, Manuel Fazzini alla batteria, Silvia Pistolesi al basso e Raffaele Ciccarone alla chitarra, a fine ottobre-inizio novembre suoneranno in Giappone.

Il chitarrista e compositore italiano attivo nella scena progressive strumentale, insieme alla sua band approderà nel cuore della scena musicale giapponese per due concerti esclusivi per 'Volcano Session in Tokyo', rassegna musicale organizzata da Volcano Records & Promotion, etichetta guidata da Alessandro Liccardo. Il 31 ottobre 2025 saranno, infatti, a Beck Akiba (Tokyo, Akihabara) mentre il 1 novembre 2025 a Ruby Room (Tokyo, Shibuya) per far conoscere la loro musica che fonde sonorità progressive, atmosfere cinematiche e momenti di grande dinamismo sonoro in un live completamente strumentale. Sul palco, oltre alla Riccardo D’Attis Band, si alterneranno anche altre band della scuderia Volcano: Hangarvain, Neurasty, Superseverance Evolution e Boobs Lickers, per due serate all’insegna del rock più esplosivo e contaminato.

Dopo l'esperienza negli Stati Uniti, con i concerti a Los Angeles, l'esibizione al Namm Show e la registrazione del nuovo singolo inedito che verrà annunciato a breve, una nuova avventura attende D'Attis e i suoi musicisti. “La scena giapponese è viva, curiosa e ricettiva" - dichiara Riccardo D’Attis - "Suonare lì sarà un’occasione importante per condividere la mia musica con un pubblico attento e appassionato”.