'Engine Fault': disponibile on line da oggi il nuovo singolo del chitarrista bordigotto Riccardo D'Attis

Volcano Records & Promotion ha annunciato la pubblicazione di ‘Engine Fault’, il nuovo singolo dell'istrionico chitarrista ligure Riccardo D'Attis, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

‘Engine Fault’, prodotto da Alessandro Liccardo (Hangarvain), è un brano strumentale che combina scenari sonori variegati e intensi. Il pezzo racconta un momento di difficoltà, un "guasto al motore" dell'anima che tutti, prima o poi, affrontiamo nella vita. Riccardo D'Attis riesce a tradurre questo concetto in suoni e atmosfere uniche, creando una composizione ricca di emozioni e sfumature timbriche. Il giovane e talentuoso chitarrista, che ha firmato un contratto per tre singoli con Volcano Records, ha già annunciato collaborazioni di rilievo per le sue future esibizioni dal vivo. Con influenze che spaziano da Plini a Dream Theater, Engine Fault è un viaggio musicale che cattura l'ascoltatore dall'inizio alla fine.

Riccardo D'Attis: nato il 9 dicembre 1993 a Bordighera, ha iniziato il suo percorso musicale a 17 anni, studiando chitarra come autodidatta. Dopo tre anni, è entrato nel conservatorio nazionale di Nizza, dove ha studiato musiche attuali, solfeggio, arrangiamento e molto altro. Attualmente, lavora come insegnante di chitarra elettrica e collabora con diverse band, dal pop al metal sinfonico.

Si può ascoltare ‘Engine Fault’ sulle principali piattaforme online QUI.