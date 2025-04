Poeta, scrittore e creator: Davide Avolio si racconta a Ventimiglia (Foto e video)

Poeta, scrittore e creator. Davide Avolio incontra i cittadini di Ventimiglia. Il pubblico del teatro comunale, principalmente giovani e amanti della scrittura, ha avuto la possibilità di ascoltare, confrontarsi e porre domande allo scrittore, poeta e creator, tra i più apprezzati e seguiti talenti della letteratura italiana contemporanea.

Appassionato di poesia, Avolio ha saputo coniugare sensibilità poetica e comunicazione moderna, conquistando migliaia di lettori in tutta Italia. Con quasi 500mila follower su Instagram e una presenza attiva sui social media, Davide è uno dei volti emergenti nel panorama letterario italiano. Attraverso la sua attività, è, infatti, diventato una figura di riferimento per molti giovani appassionati di scrittura visto che riesce a unire la cultura tradizionale con le dinamiche della comunicazione digitale. Ha, inoltre, scritto un libro: "I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno". "La poesia è un'esigenza, un mezzo per potermi esprimere" - dice il 25enne napoletano, Davide Avolio - "Ho sempre voluto scrivere un libro. L'ho scritto l'anno scorso, l'ho proposto alla Mondadori ed è stato pubblicato. Parla di un ragazzo Lorenzo ma non è un libro autobiografico. Io e il protagonista abbiamo alcune affinità ma è un libro di formazione".

Avolio ha parlato di poesia, letteratura, scrittura creativa, storia, social e interiorità. Con una grande capacità dialettica e uno stile fresco, diretto e coinvolgente, caratterizzato da un po' di ironia, è riuscito a relazionarsi con l'assessore Serena Calcopietro e Mattia Berlanda di Rmb Studio, sul palco insieme a lui, interessando e coinvolgendo il pubblico presente. "Abbiamo bisogno dell'incontro costante con l'altro" - sottolinea lanciando spunti di riflessioni Avolio - "L'unico 'rimedio' è la solidarietà umana all'incessante bisogno di essere rassicurati. L'alternativa all'incontro, secondo me, è la letteratura perché è come una macchina del tempo. Si può creare una relazione con l'autore".

Un evento culturale di grande rilievo organizzato, da RMB Studio in collaborazione con il comune di Ventimiglia, nell’ambito del calendario di eventi culturali legati alla promozione della lettura. "Sono felice per essere riusciti a portare a Ventimiglia uno dei più giovani e brillanti talenti della letteratura italiana moderna – dichiara l’assessore alla Cultura Serena Calcopietro - "E' un traguardo importante per la nostra città perché crediamo profondamente nel valore di iniziative culturali capaci di ispirare i nostri ragazzi e rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il mondo della lettura e della scrittura”.

Alla conclusione dell’incontro pubblico con l’autore de "I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno" è seguito un firma copie. Per l'occasione erano seduti in sala anche il consigliere regionale Armando Biasi e l'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano.