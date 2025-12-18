Bordighera: scambio di auguri di Natale al Museo Bicknell

Venerdì 19 dicembre alle ore 16.00, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri invita la cittadinanza, i soci e gli amici del Museo al tradizionale scambio degli auguri di Natale.

L’evento, che si svolgerà presso il salone centrale del Museo Bicknell, sarà anche l’occasione per presentare il nuovo volume del prof. Alessandro Carassale dedicato a L’olio per Genova. Reti di approvvigionamento e istituzioni annonarie nel XVIII secolo. L'opera, pubblicata nei “Quaderni della Società Ligure di Storia Patria”, offre un importante approfondimento storico sulla produzione e il commercio dell'olio, analizzando le dinamiche economiche e istituzionali del Settecento.

Al termine della presentazione seguirà il tradizionale brindisi con lo scambio degli auguri di buone feste insieme ai Soci e agli Amici dell'Istituto e del Museo alla presenza del Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri prof. Giovanni Mennella.

Per l’occasione tutte le pubblicazioni dell’Istituto edite dalla Sede Centrale di Bordighera saranno disponibili con lo sconto del 50%. Il catalogo completo è consultabile sul sito dell’Istituto www.iisl.it.