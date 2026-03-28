Sanremo, piazza Colombo diventa un giardino a cielo aperto: i Comuni della provincia protagonisti con le loro creazioni floreali (Foto)

Un colpo d’occhio che racconta un intero territorio. Piazza Colombo, cuore pulsante della città, si è trasformata in uno degli spazi più vivi e partecipati del Festival dei Fiori 2026, con le esposizioni floreali realizzate dai Comuni della provincia di Imperia.

Un’area che, fin dalle prime ore, ha attirato un flusso continuo di visitatori: turisti, famiglie e residenti che si sono fermati tra gli stand per osservare da vicino le creazioni, scattare fotografie e immergersi nei colori della Riviera.

Protagonisti sono i Comuni del comprensorio sanremese, ciascuno con il proprio spazio espositivo e con un allestimento pensato per rappresentare la propria identità, la propria storia e la tradizione floricola del territorio. Piazza Colombo è infatti lo spazio centrale del Festival dedicato proprio ai Comuni: ognuno porta una propria interpretazione, un racconto fatto di fiori, forme e simboli legati al territorio . Ne nasce così un percorso variegato, dove ogni stand diventa una tappa diversa, un piccolo viaggio tra borghi, paesaggi e produzioni locali.

Le installazioni non sono solo decorative, ma rappresentano anche uno strumento di promozione. I Comuni utilizzano i fiori per raccontarsi, per valorizzare le proprie eccellenze e per attirare l’attenzione su luoghi spesso meno conosciuti ma ricchi di storia e tradizione. Un’occasione importante anche in chiave turistica, perché permette ai visitatori di scoprire, in un unico spazio, l’intero mosaico della provincia di Imperia.

La risposta del pubblico è stata immediata. Piazza Colombo, già punto nevralgico della città, si è riempita di persone: tra curiosità, colori e profumi, l’area si è trasformata in un vero e proprio giardino a cielo aperto, capace di coinvolgere un pubblico trasversale e di tutte le età.