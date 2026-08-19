Sanremo, rinviato a settembre il torneo di pallapugno leggera in piazza Nota

In seguito alle avverse previsioni meteo, è stato rinviato il secondo appuntamento della la rassegna “PallaPigna”, con un torneo di pallapugno leggera inizialmente in programma domani sera in piazza Nota.

L’evento, che vuole valorizzare il patrimonio storico-culturale attraverso questo antico sport d'origini rinascimentali, sarà recuperato sabato 19 settembre 2026.

La rassegna “PallaPigna”, inserita nel calendario “La piazza in gioco, storie, arte e giochi in piazza Nota”, è organizzata dal Comune di Sanremo (Assessorato alla Cultura), in stretta collaborazione con Regione Liguria, F.I.P.A.P. (Federazione Italiana Pallapugno) e Lega delle società di pallapugno.