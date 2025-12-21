Sanremo riscopre il suo gioiello Liberty: torna in libreria il volume di Gastone Lombardi (Foto)

Dopo oltre dieci anni, con un'edizione ormai quasi introvabile, Sanremo Liberty di Gastone Lombardi torna finalmente in libreria in una veste completamente rinnovata. Il volume — dedicato al periodo aureo della città, quando la Belle Époque plasmò architetture, eleganze e sogni di modernità — si ripresenta al pubblico, in una ristampa voluta dall'ex titolare della biblioteca Garibaldi Luigi Billone.

Un viaggio nel passato fino alla fine dell'800, quando lo stile Liberty invase Sanremo, ben prima rispetto al resto d'italia, legata alle illustri presenze che la città poteva vantare all'epoca, andando a creare una mescolanza di stili unica all'epoca, che oggi rimane un patrimonio storico e artistico da esplorare, attraverso le due guide che compongono il tutto, in una chiave da un lato di riscoperta della storia archittettonica cittadina, dall'altro proponendosi quasi come una guida turistica da da seguire per uno sguardo su Sanremo alternativo, legato a ville, statue, edifici di qualsivoglia tipologia senza dimenticare ovviamente il casinò, probabilmente il culmine della produzione Liberty in città. E proprio la casa da gioco ha contribuito nel sostenere la ristampa, con l'acquisto di un centinaio di copie.

La nuova edizione continua a proporsi come uno dei più importanti documenti storici dedicati alla Sanremo del Liberty. Accanto al volume principale trova posto anche Passeggiata per le vie di Sanremo, una guida agile e affascinante che conduce il lettore alla scoperta di ciò che resta della città liberty: due percorsi di circa due ore ciascuno, pensati per essere percorsi a piedi, tra ville, dettagli architettonici, scorci d’epoca e suggestioni artistiche. Non a caso il sottotitolo è "alla ricerca di quel che resta del Liberty", quasi fosse una caccia al tesoro da affrontare, con mappe e percorsi che si intersecano e si ramificano per tutta Sanremo.

Curatissima anche la rilegatura, pensata per valorizzare un progetto editoriale che ha tutte le caratteristiche del regalo perfetto: capace di emozionare chi ama Sanremo e desidera riscoprirla attraverso uno sguardo colto, affettuoso e documentato.

Il cofanetto Sanremo Liberty + Passeggiata per le vie di Sanremo è disponibile nelle librerie Garibaldi e Moderna al prezzo di 30 euro. Un invito, per cittadini e turisti, a camminare tra le vie della città con occhi nuovi, lasciandosi guidare dai segni — sopravvissuti o ritrovati — della sua Belle Époque.