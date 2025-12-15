Ventimiglia, Silvia Alborno e Carmen Ramò ospiti a "La stampa va in biblioteca"

Silvia Alborno e Carmen Ramò saranno le ospiti del secondo incontro de La stampa va in Biblioteca, ciclo di conferenze per il 2025/26. L'incontro si terrà mercoledì 17 dicembre alle 16 nei locali della biblioteca Aprosiana a Ventimiglia. Le autrici de "Il telegrafista di Margherita" dialogheranno con Miriana Rebaudo e Pippo Russo.

"Personaggio sicuramente singolare in casa Savoia, cui appartenne sia per nascita (era figlia del duca di Genova Ferdinando di Savoia) che per matrimonio (andò sposa appena 17enne) all’allora principe ereditario e futuro re Umberto I, divenendo così la prima regina consorte d’Italia, Margherita fu estremamente raffinata, tanto che il Quirinale con lei sovrana conobbe uno dei suoi pochi momenti 'mondani' ma è anche ricordata come una intellettuale, grazie al circolo che gestiva settimanalmente a Corte" - fa sapere Miriana Rebaudo - "Grande appassionata di montagna fu anche la prima donna a salire sul Monte Rosam nel 11889, tanto che il rifugio alpino più alto d’Europa sulla Punta Gnifetti, prese il suo nome, diventando Capanna Regina Margerita. Di lei, morta a Bordighera, dove visse i suoi ultimi anni, il 4 gennaio prossimo ricorre il primo centenario della scomparsa".

"Le bordigotte Silvia Alborno e Carmen Ramò hanno voluto ricordarla con uno spaccato della sua permanenza nella Riviera dei Fiori nel libro 'Il telegrafista di Margherita'" - dice Miriana Rebaudo - "Una storia curiosa di cui si parlerà mercoledì prossimo, il 17 dicembre alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia bassa nel corso del secondo incontro di questo ciclo della rassegna 'La stampa va in biblioteca', da quest’anno intitolata e dedicata all’inviato di guerra de La Stampa Mimmo Càndito, primo ospite assoluto dell’evento nel 2017".