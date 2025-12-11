A Sanremo la presentazione del nuovo libro di Dario Daniele: un viaggio esclusivo tra i segreti del Monte Athos

Un’occasione unica per scoprire da vicino uno dei luoghi più affascinanti e inaccessibili del mondo: il Monte Athos, la “Montagna senza tempo”.

Venerdì 12 dicembre alle 21, il CAI – Sezione di Sanremo ospiterà la presentazione del nuovo libro dello scrittore Dario Daniele, “Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo”, pubblicato da TS Edizioni (Milano).

L’opera – un reportage ricco di fotografie a colori e disegni originali di Federico Campagnani – nasce dai viaggi che l’autore ha compiuto lo scorso anno nella repubblica monastica del Monte Athos, patrimonio mondiale Unesco dal 1988.

Dario Daniele ha visitato monasteri, skite ed eremi sospesi sulle pareti rocciose, incontrando monaci ed eremiti che vivono in uno degli ultimi luoghi al mondo dove il tempo sembra scorrere con un ritmo antico.

Durante la serata, l’autore accompagnerà il pubblico in un itinerario foto-video con immagini inedite: monasteri bizantini medievali, paesaggi mozzafiato, testimonianze di spiritualità e vita quotidiana all’interno della comunità monastica.

Da oltre mille anni il Monte Athos – alto 2033 metri – rappresenta una realtà unica: una penisola governata da monaci ortodossi, protetta da uno status speciale riconosciuto dalla Costituzione greca e abitata esclusivamente da circa 1500 religiosi. Un luogo dove natura, arte e contemplazione plasmano un paesaggio senza paragoni. L’accesso è limitato solo agli uomini dotati di uno speciale permesso.

Dario Daniele, insegnante, ha in attivo una decina di pubblicazioni tra romanzi e saggi e ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il premio internazionale ‘Books For Peace’ dell’Unesco.