Evento benefico a Sanremo, l'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia a "Tierra y Mar" (Foto)

L'associazione nazionale carabinieri sezione Fois di Ventimiglia parteciperà all'evento benefico, a ingresso libero con offerta, in programma oggi pomeriggio, giovedì 11 dicembre, alle 17 all'hotel Des Anglais a Sanremo in occasione della Semana Dia del Tango 2025 nell'ambito della seconda edizione della rassegna "Tierra y Mar".

L'evento, proposto dalla Casa de tango by Etnotango con il patrocinio del Consolato Argentino di Milano, prevede un recital dal titolo 'Three ladies for tango', tre donne tra passi, parole e musica di e con Monica Mantelli, esperta di cultura rioplatense e direttrice artistica della rassegna, e i bailarinos di Etnotango friends Diego, Ornella e Antonio e ospiti speciali.

Si potranno, inoltre, ammirare i dipinti di Natale Cannelli.