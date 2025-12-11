"La partita fantasma" sbarca a Bordighera, incontro e firmacopie con Fulvio Damele (Foto)

Incontro e firmacopie con Fulvio Damele a Bordighera. Sabato 13 dicembre, tutto il giorno, si avrà la possibilità di conoscere l'autore de "La partita fantasma" presso la libreria Amico Libro a Bordighera.

Il giornalista e scrittore illustrerà alle lettrici e ai lettori il suo primo libro, una spy story ambientata negli anni Quaranta e Cinquanta fra tempo di guerra e anni della ricostruzione, speranze di pace e atmosfere del dopoguerra. La partita fantasma è un’opera di fantasia e nell’intreccio si trovano intrighi, azione, storie d’amore e di amicizia. La trama si sviluppa in Riviera per assumere in seguito un respiro internazionale. Nelle pagine, non manca qualche riferimento al mondo dello sport dell’epoca, calcio e ciclismo in particolare, e a una delle prime edizioni del Festival di Sanremo. "L'ingresso è libero senza obbligo di acquisto" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo!!!".

Fulvio Damele, nato il 17 dicembre 1958 a Diano Marina, è laureato in Lettere all’Università di Genova e ha conseguito la laurea magistrale internazionale in Produzione e Traduzione Audiovisiva per le discipline delle arti e dello spettacolo con una tesi su come è cambiato il modo di raccontare il calcio, Da Carosio a Caressa. L’etere, il calcio e la comunicazione. Giornalista professionista, ha lavorato per il quotidiano La Stampa per quarant'anni, oltre venti dei quali come caposervizio per l'edizione di Imperia - Sanremo, le pagine di Liguria Estate e le pagine della Costa Azzurra. Vive in Riviera e ha all’attivo numerose esperienze nel mondo della radio e della televisione. Come calciatore ha calcato campi minori di provincia e come appassionato frequenta gli stadi della serie A. Ha pubblicato un manuale del calcio scritto con la collaborazione di Luca Amoretti che è stato tradotto anche all’estero.