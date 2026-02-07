Tex, mito del fumetto italiano: Frederic Volante ospite a Vallecrosia per uno speciale incontro d’autore in biblioteca

Il grande fumetto d’autore arriva a Vallecrosia con un appuntamento speciale dedicato a Tex, icona assoluta dell’immaginario western e tra i personaggi più longevi e amati della cultura popolare italiana. Domani alle 17, alla Biblioteca Civica “Andrea Doria”, l’Associazione Culturale Il Ponte, in collaborazione con il Comune di Vallecrosia, propone un nuovo evento della rassegna Incontri con gli Autori – Appuntamenti di Letteratura e Dintorni, con uno Speciale Fumetto che vedrà protagonista Frederic Volante, disegnatore per Sergio Bonelli Editore.

Volante, autore attivo tra Italia e mercato europeo, ha firmato storie di Tex offrendo una visione grafica solida e contemporanea, capace di dialogare con la grande tradizione bonelliana. Al centro dell’incontro il mito di Tex Willer, nato nel 1948 dalla penna di Gianluigi Bonelli e dal segno di Aurelio Galleppini, esempio di un personaggio che mantiene “un sorprendente equilibrio tra classicità e attualità” e che continua a coinvolgere nuove generazioni di lettori. Moderato da Diego Marangon, l’incontro accompagnerà il pubblico “dietro le quinte del fumetto seriale”, affrontando il processo creativo, il lavoro editoriale e il rapporto tra autore, personaggio e lettori.

Durante l’iniziativa sarà presente un bookstore in collaborazione con la Libreria Pellegrino, con possibilità di acquistare le pubblicazioni dell’autore e partecipare al firma copie. L’evento, organizzato dall’Ass. Cult. Il Ponte con il Comune di Vallecrosia e le associazioni Per un Pugno di Dadi e Liber Theatrum, è a ingresso libero ed è pensato sia per gli appassionati storici sia per un pubblico più giovane, curioso di scoprire come “un eroe nato oltre settant’anni fa continui a parlare il linguaggio del presente”.