Costanza Pireri, dalla prova alla rinascita: a Roma con la Famija Sanremasca nel segno della continuità (Foto)

Tra i momenti più significativi vissuti dalla Famija Sanremasca a Roma, in occasione della Domenica delle Palme, vi è stata anche la presenza di Costanza Pireri, già vicesindaco di Sanremo e oggi presidente della LILT Sanremo. Una presenza che ha assunto un valore ancora più profondo se si ripercorre quanto accaduto nel 2024, quando fu proprio lei a rappresentare ufficialmente il Comune di Sanremo nella consegna dei Parmureli in Vaticano, durante la celebrazione della Santa Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Francesco.

Pochi giorni dopo quel momento così intenso e significativo, Costanza Pireri fu purtroppo coinvolta in un grave incidente stradale, investita mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo corso Marconi, a Capo Nero. Soccorsa dal personale del 118 e inizialmente trasportata all’ospedale Borea di Sanremo, venne successivamente trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti. A distanza di due anni, il ritorno a Roma accanto alla Famija Sanremasca assume oggi un significato ancora più forte: quello della ripartenza, della determinazione e della capacità di superare le difficoltà.

La sua presenza è stata accolta con grande affetto e sincera emozione da parte di tutti i partecipanti, diventando simbolo concreto di continuità e di forza. Un segnale importante, che va oltre il semplice ricordo e si trasforma in testimonianza viva di come sia possibile rialzarsi e guardare avanti. Per la Famija Sanremasca, la partecipazione di Costanza Pireri ha rappresentato un momento di orgoglio e gratitudine: un volto noto, legato a una tradizione importante per la città, che torna a condividere lo stesso percorso, con uno spirito ancora più forte e consapevole. Un ritorno che non è solo presenza, ma significato. Un segno di speranza, di resilienza e di amore per la propria comunità.

A lei va il più sentito ringraziamento della Famija Sanremasca, per aver voluto essere ancora una volta parte di questa esperienza, portando con sé un messaggio che resta nel cuore di tutti: si può sempre ricominciare, anche dopo le prove più difficili.