Bajardo, raduno dell’Accademia Karate e TaijiGong Sanremo: allenamento nella natura e visita al borgo

L’Accademia Karate e TaijiGong Sanremo, fondata dal maestro Fernando Giancola, ha organizzato anche quest’anno il tradizionale raduno degli allievi provenienti da diverse zone della provincia di Imperia. L’incontro si è svolto domenica 7 giugno a Bajardo, offrendo ai partecipanti una giornata di pratica e condivisione immersa nella maestosa cornice naturale delle Alpi Marittime.

Guidati dalla maestra Gina Mela, gli allievi hanno svolto l’allenamento all’aperto, approfittando dell’ambiente suggestivo che caratterizza il borgo. Al termine della sessione, grazie alla collaborazione dell’assessora Daniela Martini e al supporto del professor Arrigo Speziali, il gruppo ha potuto visitare il centro storico e il museo locale, approfondendo storia e tradizioni del paese.

La scuola ringrazia tutti i partecipanti per l’impegno e la costanza nella pratica, così come l’assessora Martini e il professor Speziali per l’accoglienza e il sostegno offerti alla buona riuscita dell’iniziativa.