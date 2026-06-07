Sport, cultura medievale e sana competizione: a Peglia va in scena la disfida tra i balestrieri di Ventimiglia e di Roccapiatta (Foto)

Giornata all’insegna dello sport, della cultura medievale e della sana competizione. Si è svolta oggi, presso il campo in località Peglia nella città di confine, la disfida di tiro con la balestra tra i balestrieri di Ventimiglia e quelli di Roccapiatta.

I balestrieri delle due compagnie si sono, infatti, confrontati in diverse prove di precisione dimostrando abilità, concentrazione e rispetto delle antiche tecniche di tiro. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni. Il vincitore della competizione al tasso è stato il balestriere Aldo Levra, appartenente alla Compagnia Balestrieri di Roccapiatta, che ha conquistato il primo posto grazie alla sua eccellente precisione e abilità nel tiro con la balestra. Si è, invece, classificata prima la compagnia dei Balestrieri di Ventimiglia.

La manifestazione ha richiamato numerosi appassionati e sostenitori delle tradizioni storiche rappresentando così un importante momento di incontro tra realtà accomunate dalla passione e per la valorizzazione del patrimonio culturale legato all’arte della balestra. La Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, padrona di casa, ha accolto con grande ospitalità i partecipanti e il pubblico presente, contribuendo così alla riuscita della manifestazione in un clima di amicizia e collaborazione.

"Complimenti a tutti i partecipanti per aver contribuito al successo della manifestazione, nel segno della tradizione, dell’amicizia e dello spirito sportivo" - dicono gli organizzatori - "Ringraziamo, inoltre, i volontari, gli sponsor (G&G Sicurezza Srla e Pasta Fresca Morena) e tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, confermando ancora una volta il valore delle tradizioni storiche del territorio e il loro ruolo nella promozione culturale della città di Ventimiglia".