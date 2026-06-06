Festival di Sanremo 2027, Sindoni: “Date fondamentali per il turismo e per programmare con anticipo il territorio”

“Sono tutto sommato contento anche se forse era meglio la seconda settimana di febbraio. Comunque, avere adesso la data è importante per poter pianificare per tempo il 2027, anche per gli operatori turistici”. Questo il commento dell’assessore al turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, dopo la conferma delle date per il Festival di Sanremo 2027.

“Intanto svoltiamo rispetto allo scorso anno – prosegue – quando abbiamo dovuto fare tutto in fretta e furia per le note vicende legate alla manifestazione di interesse ma, avere le date adesso è fondamentale per far lavorare bene le strutture ricettive e pianificare le manifestazioni di febbraio e marzo, in particolare il corso fiorito che andrà ad incastrarsi tra Festival e Milano-Sanremo, già fissata per il 20 marzo”. Al momento rimane ancora da fissare la data del Corso Fiorito: “Devo prima sentire le associazioni di categoria – dice Sindoni – perché farlo troppo presto o prima della Festa della Donna, il rischio è quello di non trovare i fiori e soprattutto non avere chi lavora ai carri. Sicuramente mi incontrerò al più presto per aiutare gli operatori turistici”.

C’è anche il nodo ‘Area Sanremo’: “Sì, è vero e ci stiamo già lavorando anche se ovviamente la data fissata era fondamentale per far muovere tutto. Anche per il concorso che porta al Festival lavoreremo d’anticipo rispetto allo scorso anno, per portare più giovani possibile”.

Cosa pensa dell’idea di non fare la serata Cover e sostituirla con la gara per designare il partecipante all’Eurovision al giovedì? “Che io sappia non è proprio così ma posso solo dire che le idee di Stefano De Martino, che ha abbozzato nel primo incontro che abbiamo avuto, mi sono piaciute. Lui vuole un Festival che si basi sulla tradizione mischiata ad un po’ di innovazione. Ha detto che Sanremo deve essere quello classico ma con qualche novità. Ne sono certo, è un giovane che può fare molto bene”.